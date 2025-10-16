Le Senne destaca la "encomiable labor" de ELA Baleares y le ofrece la colaboración del Parlament

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, recibe en audiencia a la presidenta de ELA Baleares, Catalina Riego, y a la vicepresidenta de la asociación, Mari Lozano. - PARLAMENT

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha destacado la "encomiable labor" que lleva a cabo ELA Baleares y ha ofrecido a la asociación "toda la colaboración" que la Cámara les pueda prestar.

Así lo ha resaltado Le Senne, en un mensaje en la red social X, tras recibir en audiencia este jueves a la presidenta de ELA Baleares, Catalina Riego, y a la vicepresidenta de la asociación, Mari Lozano.

"Ojalá seamos capaces de aunar esfuerzos en una cuestión vital para los afectados por esta enfermedad y sus familiares", ha destacado el presidente de la Cámara.