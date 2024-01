Le Senne gana tiempo y se alinea con PSIB y MÉS para una reforma exprés del reglamento para combatir a los díscolos

El partido no confirma la autenticidad de una carta interna con graves acusaciones hacia Jorge Campos, pero tampoco la desmiente



PALMA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, ha ganado tiempo este miércoles al convencer a la Mesa para posponer el trámite de su expulsión del Grupo Parlamentario Vox, a la espera de informes jurídicos, al tiempo que se ha alineado con PSIB y MÉS para acelerar una reforma exprés del reglamento de la Cámara con la que serían los cinco diputados díscolos quienes pasen a ser no adscritos.

La Mesa del Parlament ha abordado los escritos que presentó el lunes la portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, expulsando del grupo parlamentario a Le Senne y a la presidenta del partido en las Islas, Patricia de las Heras.

En el caso de Le Senne, su salida del grupo implicaría su cese como presidente. El reglamento establece que los miembros de la Mesa pierden tal condición al dejar de pertenecer a su grupo parlamentario. Inicialmente el cese de Le Senne se daba por hecho, pero este martes el presidente abría la puerta a una batalla legal anticipando que encargaría dos informes jurídicos: uno sobre la legalidad de su expulsión y otro sobre quién puede proponer candidatos a su relevo.

Su propuesta de no ejecutar la expulsión por el momento ha sido acordada por unanimidad en la Mesa, en la que también son parte PP y PSIB.

MÉS per Menorca ha anunciado que impugnará esta decisión, advirtiendo que la Mesa puede incurrir en prevaricación. Para el portavoz, Josep Castells, en la regulación no hay margen para debates interpretativos y el cese de Le Senne debería haber sido automático.

REFORMA SOBRE EL REGLAMENTO

Además, la Mesa también ha aceptado elevar al pleno una propuesta de reforma del reglamento de la Cámara presentada por MÉS per Mallorca, que Le Senne ha definido como "muy oportuna".

La toma en consideración de la iniciativa, así como la comparecencia de Marga Prohens solicitada por la oposición, no han quedado incluidas en el orden del pleno del próximo martes, aunque la Mesa vuelve a reunirse el viernes para que pueden integrarse en una segunda convocatoria tras el pleno ordinario.

La reforma plantea que cuando los diputados abandonen la formación política con la que se presentaron a las elecciones, la Mesa pueda actuar para que pasen a ser diputados no adscritos. El texto replica lo que ya establece la Ley para los ayuntamientos y Consells Insulares.

Desde MÉS per Mallorca han pedido al resto de fuerzas "altura de miras" para tramitar esta reforma porque "no es posible que tránsfugas expulsados o suspendidos de militancia se apoderen de un grupo parlamentario".

La reforma requeriría forzosamente el apoyo del PP, o como mínimo una abstención, ya que los cinco diputados díscolos se opondrán, como ya ha anticipado el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez. El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, no ha querido valorar la propuesta de reforma excusándose en que todavía no la han podido estudiar "detenidamente". Así, no ha desvelado si en el próximo pleno permitirán que se tenga en consideración: "Quedan muchos días de aquí al martes".

Por su parte, el PSIB ha secundado esta reforma instando al PP a posicionarse y reprochándole que se apoye en tránsfugas para "mantener el poder". Los socialistas creen que si hay voluntad se puede realizar esta modificación en un plazo relativamente breve.

En cualquier caso, la reforma no cuenta con unanimidad en la izquierda. MÉS per Menorca ha expresado su oposición a una reforma 'ad hoc', por más que pueda compartir su "intencionalidad" de combatir el transfuguismo. "Los partidos son responsables de las situaciones que viven, no creemos que tengamos que venir a salvar a Vox de los críticos de Vox", ha protestado, añadiendo que "los partidos deben responsabilizarse de las personas que ponen en las listas".

Mientras, la única diputada de Unidas Podemos en el Parlament balear, Cristina Gómez, ha compartido que existe una "laguna" en el reglamento, y aunque le disgustan las circunstancias en las que se impulsa esta modificación, no se opondrá a que pueda tramitarse.

CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA

El segundo informe jurídico encargado por la Mesa pretende dilucidar quiénes pueden proponer candidatos a la presidencia del Parlament. El reglamento establece que los candidatos serán propuestos por el mismo grupo que propuso al miembro saliente.

En este sentido, los díscolos de Vox consideran que son los únicos que pueden designar candidato, que será con toda seguridad uno de ellos cinco; pero Le Senne sacaba a colación que su nombre lo propuso también el PP. El PSIB interpreta que ellos también pueden presentar su propio candidato y ya han avanzado que así lo harán.

El PP ha evitado pronunciarse sobre si apoyarán la candidatura del bloque de Idoia Ribas, ciñéndose al mensaje de que Vox debe arreglar sus problemas internos. No obstante, en un momento dado Sagreras ha deslizado que el acuerdo de investidura con Vox establecía que el presidente del Parlament "sería del Grupo Parlamentario Vox", pero preguntado al respecto no ha profundizado más.

Sagreras también se ha aferrado al hecho de que los cinco diputados díscolos todavía no han quedado formalmente expulsados del partido, aunque unos minutos antes Idoia Ribas había confirmado que ya les han comunicado la apertura del expediente disciplinario.

LA IZQUIERDA PIDE A PROHENS QUE ACLARE CON QUIÉN VA A GOBERNAR

La izquierda ha coincidido en responsabilizar a Marga Prohens del "caos" generado por la crisis de Vox y le han reclamado que aclare con quién va a gobernar el resto de la legislatura.

Mientras, en el PP se han mostrado muy cautelosos sin pronunciarse sobre situaciones futuribles, como con quién negociarán si culmina la expulsión de los díscolos de Vox o a quién apoyarán como candidato a la presidencia del Parlament si Gabriel Le Senne es cesado.

De hecho, Sagreras no aclaraba a quien se refería al decir "Vox", si al partido o al grupo parlamentario, aunque en un momento ha apuntado que el acuerdo de investidura se firmó con Idoia Ribas como portavoz del grupo parlamentario. La aritmética parlamentaria aboca a Prohens a contar con los votos de los díscolos porque con los no adscritos y Sa Unió de Formentera no alcanzan la mayoría absoluta.

VOX NO CONFIRMA LA AUTENTICIDAD DE UNA CARTA CON ACUSACIONES A CAMPOS

Durante la jornada ha trascendido un documento de seis páginas con graves acusaciones hacia el diputado nacional y exlíder de Vox en las Islas, Jorge Campos. El texto se ha enviado a varios medios de comunicación desde un correo electrónico anónimo y supuestamente habría sido remitido por De las Heras a la dirección nacional de Vox.

Desde el partido, ninguna de las fuentes consultadas por Europa Press ha querido confirmar la autenticidad de este documento, si bien tampoco la desmienten. 'Diario de Mallorca' informa de que ha confirmado su veracidad.

El escrito acusa a Campos y su pareja de haber dirigido el partido "como si fuese su cortijo personal", llegando a tratarlo "como algo de su propiedad". Además, señala que la formación facturó "en exceso unos 33.000 euros aproximadamente" a una productora, cuyo administrador también recibía remuneración del partido al estar contratado como asesor parlamentario.

En la misiva se afirma que Campos "se endeudaba para seguir sufragando sus gastos personales viviendo a cuerpo de rey a costa del partido, y de ahí su insistencia en no perder el control" --del partido--.

Por otro lado, el informe acusa a Campos de grabar conversaciones privadas con cargos nacionales de la formación, entre ellos Santiago Abascal; y también sitúa a la pareja de Campos como la instigadora de una denuncia contra la número 2 de Vox en Palma, Sandra Barceló, por una agresión a otra mujer. Barceló fue condenada a una multa y dejó el cargo de regidora el pasado diciembre.