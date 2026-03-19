Le Senne recibe al nuevo comandante general de Baleares

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, se ha reunido con el comandante general de Baleares, Ricardo Esteban Cabrejos. - PARLAMENT

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha recibido este jueves en audiencia al comandante general de Baleares, Ricardo Esteban Cabrejos, con motivo de su toma del posesión en el cargo.

Según ha informado la Cámara balear, Le Senne ha mantenido una conversación con el nuevo comandante después de que asumiera el cargo este miércoles en un acto celebrado en el Palacio de la Almudaina en Palma.

Precisamente, Le Senne acudió a la toma de posesión del comandante y, en un mensaje en X, le deseó "una etapa llena de éxitos" al frente de la Comandancia General de Baleares, que calificó como "una pieza clave en la seguridad" de las Islas y "siempre al servicio" de los ciudadanos. "Mi apoyo siempre a nuestras fuerzas armadas", señaló.