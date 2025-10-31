Le Senne reconoce el mérito de Adema en su apuesta por la innovación

El president del Parlament, Gabriel Le Senne, recibe en audiencia al presidente de Adema, Diego González. - PARLAMENT

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha reconocido "el mérito" de la escuela universitaria Adema, resaltando que apuesta por la innovación en la educación y la sanidad.

Así lo ha resaltado el presidente de la Cámara tras recibir en audiencia al presidente de Adema, Diego González, este viernes en el Parlament.

"Debemos reconocer el mérito de toda aquella iniciativa privada que apuesta por la innovación en campos tan específicos como la educación y la sanidad", ha subrayado Le Senne en un mensaje en la red social X.