Levantan 82 actas en las inspecciones de vigilancia del litoral balear

PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha levantado un total de 82 actas desde el mes de junio en las inspecciones de vigilancia del litoral.

Estas diligencias, tramitadas por la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo, corresponden a 45 casos en Mallorca, 8 en Menorca, 19 en Ibiza y 10 en Formentera, y sirven para identificar posibles irregularidades, según han indicado en un comunicado.

Las infracciones más frecuentes detectadas por los inspectores son tener la declaración responsable de chárter caducada, no haber presentado la declaración responsable, no incluir el número del Registro Balear de arrendamiento de embarcaciones y barcos de recreo en el contrato, y realizar venta de billetes con una embarcación con declaración responsable para hacer chárter.

Siguiendo el calendario de inspecciones en el marco del nuevo servicio de vigilancia del litoral, este jueves se ha llevado a cabo una actuación en las aguas de Cala Ratjada y Cala Agulla.

En este contexto, el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, ha visitado las zonas acompañado de la alcaldesa de Capdepera, Mireia Ferrer, y de la regidora de Sanidad, Juventud, Contratación, Turismo y Limpieza de edificios, Agripina Rocha.

Mercant ha destacado que este año se ha intensificado de manera notable la inspección y el control, lo que se refleja en el número de actas levantadas, que ya superan significativamente las cifras de años anteriores.

"El objetivo es claro: disuadir las prácticas irregulares y garantizar que la actividad náutica se lleve a cabo dentro de la legalidad y con respeto al medio marino. Es una muestra clara de que la vigilancia es más estricta y efectiva que nunca", ha afirmado.

El nuevo servicio de vigilancia del litoral cuenta este año con una dotación sin precedentes de recursos humanos y técnicos.

Entre las principales novedades destaca el uso de un dron que opera diez horas diarias durante todo el mes de agosto, una herramienta que ha permitido mejorar la detección de irregularidades en tiempo real, actuar con mayor rapidez y reforzar la capacidad de control en áreas de mayor afluencia de embarcaciones.

El calendario de inspecciones prevé actuaciones en las cuatro islas, con la colaboración de diferentes administraciones y cuerpos operativos. Estas actuaciones incluyen la supervisión de los fondeos, el control de embarcaciones de chárter sin autorización y la recogida de datos para futuras intervenciones.