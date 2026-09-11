Levantan acta por reincidencia tras hormigonar una roca de Cala Egos para instalar una grúa y botar una lancha

La grúa y la lancha intervenidas por la Guardia Civil en Cala Egos. - GUARDIA CIVIL

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha levantado acta a un hombre, de 66 años y origen nórdico, por hormigonizar un espacio de rocas para la instalación ilegal de una grúa utilizada para descender una lancha semirrígida en el mar de Cala Egos, Mallorca.

Según ha explicado el Instituto Armado en un comunicado, durante sus actuaciones de protección del uso del dominio público marítimo terrestre, detectaron una embarcación semirrígida, la instalación ilegal de una grúa y la zona hormigonada. La grúa estaba anclada a una plataforma de hormigón de unos dos metros cuadrados construida sobre el terreno.

Estos hechos ya fueron denunciados en 2024, cuando se levantó acta por una infracción de la Ley de Costas por la ocupación ilegal del dominio público marítimo terrestre. Posteriormente, la grúa fue retirada y el año pasado se constató que no se había vuelto a instalar.

Los agentes han levantado acta por la reincidencia en la instalación de una grúa y uso ilegal en dominio público marítimo terrestre sin autorización.