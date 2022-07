La ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Baleares, a debate en el próximo pleno del Parlament

PALMA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament de la próxima semana, que tendrá lugar el martes, día 26 de julio, a partir de las 09.00 horas, debatirá el dictamen de la Comisión de Educación, Investigación y Cultura del Proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Baleares.

La ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Baleares fue aprobada por el Govern como Proyecto de Ley el pasado marzo y prevé medidas para fomentar la actividad científica como motor de diversificación económica y transformación del modelo productivo. Una de ellas es crear el Instituto de Investigación de Baleares (IRIB), para retener y atraer talento investigador.

Además, aborda el impulso de las carreras científicas para mejorar las condiciones laborales y fomentar las vocaciones científicas, y establece un marco normativo para favorecer la inversión privada a través del impulso de convocatorias dirigidas a empresas, el fomento del mecenazgo o un sistema de certificación, entre otros.

De este modo, según la portavoz parlamentaria del PSIB-PSOE, Pilar Costa, se trata de una ley que supondrá "un punto de inflexión" para avanzar hacia "un nuevo modelo productivo y la diversificación económica de las Islas". Pues, ha recordado, una de las medidas que contempla es garantizar una estabilidad presupuestaria para la investigación, con un "claro compromiso para incrementar de manera progresiva la inversión en investigación hasta alcanzar el dos por ciento de los presupuestos de la comunidad".

Así mismo, el próximo martes, el pleno del Parlament debatirá y votará el dictamen de la Comisión de Educación, Investigación y Cultura del Proyecto de ley de archivos y gestión documental de Baleares.

En relación a esta segunda ley, la portavoz parlamentaria de los socialistas ha explicado que modificará la aprobada anteriormente e incidirá notablemente en la "necesidad de salvaguardar el patrimonio documental y el derecho de acceso a toda esta documentación, que forma parte del legado balear".

También, el pleno votará la validación o la derogación del Decreto ley 7/2022, de 11 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico de Baleares. Un Decreto Ley, ha señalado Pilar Costa, que "regula las prestaciones económicas que las personas vulnerables pueden recibir en la comunidad, y modifica y mejora las condiciones de acceso a la Renta Social Garantizada".

DEBATE DE LA REFORMA FISCAL DEL PP Y SESIÓN DE CONTROL AL GOVERN

Sin embargo, no está confirmado que en el próximo pleno se debata el proyecto de ley de la reforma fiscal del PP, puesto que deberá ser previamente debatido por la Diputación Permanente, órgano encargado de determinar si se incluye o no en el orden del día.

El PP ha considerado "absolutamente necesaria" una reforma fiscal en Baleares para compensar, "al menos", los "incrementos brutales" de precios a los ciudadanos, y ha pedido a la presidenta del Govern, Francina Armengol, "anticipar" la bajada de impuestos. Así lo ha expresado el portavoz parlamentario del PP, Antoni Costa, quien ha visto "muy positivo" el aparente "cambio de postura" del Govern respecto a esta medida.

También está en manos de la Diputación Permanente el hecho de que se incluya, o no, la sesión de control al Govern en el orden del día del próximo pleno del Parlament.

Respecto a esta cuestión, la portavoz parlamentaria del PSIB-PSOE, Pilar Costa, ha argumentado esta semana que, pese a que "el control siempre es necesario", el Parlament tiene periodos extraordinarios y ordinarios. "El periodo ordinario acabó en el mes de junio y en los extraordinarios priorizamos las leyes pendientes de aprobación o que se están tramitando", ha declarado.

Del mismo modo se ha expresado el diputado de MÉS per Mallorca en el Parlament Joan Mas, quien ha señalado que la sesión de control "se decidirá estos días".

Por su parte, la coordinadora autonómica de Cs Baleares y portavoz parlamentaria de los liberales, Patricia Guasp, ha opinado que sería un "esperpento y atropello democrático" que no se realizara esta sesión de control. "Exijo al PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca que respeten a los ciudadanos, que no se escondan y que no vuelvan a vetar las preguntas al Govern y las competencias de la oposición", ha insistido Guasp, quien ha aseverado tener "serias dudas" sobre su aprobación.

Finalmente, en respuesta a Guasp, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Alejandro López, ha tildado de "surrealista" que Cs hable de veto y, a la vez, "exija a los grupos mayoritarios un voto que quiere su grupo". "Si no tienes la mayoría, tienes que respetar la decisión de la mayoría", ha espetado ante los medios.