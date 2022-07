Govern y Colegio de Abogados ofrecerán orientación jurídica gratuita a menores con medidas de justicia juvenil y exmenas

El Govern subvenciona con 13.545 euros la puesta en marcha de este proyecto

PALMA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes y el Colegio Oficial de Abogados de Baleares ofrecerán orientación jurídica gratuita a menores con medidas de justicia juvenil y exmenas en proceso de emancipación.

Según ha informado la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes en una nota de prensa, la consejera de Fina Santiago y el decano del Colegio de Abogados de Baleares, Martín Aleñar, han firmado este viernes la concesión de una subvención para iniciar el servicio de orientación jurídica gratuita a menores con medidas de justicia juvenil --privativas de libertad o no privativas de libertad-- y jóvenes que han sido menores extranjeros no acompañados (Menas) y que al cumplir los 18 años entran en la Red Pública de Emancipación Juvenil. La actividad específica es la orientación y asesoramiento jurídico a los colectivos citados en los supuestos no cubiertos por prestaciones que garantiza la ley de asistencia jurídica gratuita.

En la firma han estado también presentes la directora general de Infancia, Juventud y Familias, Marta Carrió, y la presidenta de la Comisión de Turno de Oficio y Asistencia al detenido del Colegio de Abogados de Baleares, Carmen López.

El importe de la subvención asciende a 13.545 euros por un período inicial que va del primero de mayo hasta el 31 de diciembre de 2022.

El Colegio de Abogados como corporación colaboradora del Govern y de las administraciones en el funcionamiento, promoción y mejora de la Administración de Justicia y otras administraciones públicas para satisfacer los intereses generales ofrece orientación gratuita dirigida a determinados colectivos que se encuentran en una situación de necesidad de atención prioritaria y, en este caso mediante esta subvención, a menores con medidas de justicia juvenil y jóvenes exmenas en la red pública de emancipación juvenil.

El proyecto tiene como objetivo facilitar y reforzar, mediante el consejo jurídico gratuito, las capacidades, confianza, visión y protagonismo de estos dos grupos sociales en riesgo de exclusión social e incrementar su capacidad individual para ser más autónomos y autosuficientes mediante un proceso por el que tomen conciencia de sus derechos y de cómo ejercerlos de forma efectiva.

El servicio se presta por abogados inscritos de forma voluntaria en el proyecto.

Además de facilitar orientación y asesoramiento jurídico general se incluye asesoramiento relacionado con los procedimientos administrativos abiertos o para iniciar a los menores con medidas judiciales y los jóvenes exmenas que se encuentran en la Red Pública de Emancipación Juvenil.

La Red Pública de Emancipación Juvenil se creó para apoyar de una manera integral a aquellos jóvenes entre 18 y 25 años de edad, sin apoyo familiar, que hasta los 18 años estuvieron tutelados por los consells insulares con el fin de facilitar su proceso de autonomía personal y emancipación. Establece un servicio de renta de emancipación, otro de acompañamiento y alojamiento temporal.

Esta nueva subvención se añade a la recientemente aprobada, que ha sido también destinada al Colegio de Abogados, por el servicio de orientación jurídica gratuita para la población reclusa, por medio de un total de 20.000 euros para reforzar, a través del consejo jurídico gratuito, la población reclusa en el ámbito del derecho penitenciario, el cumplimiento de penas, el acceso a la asistencia jurídica gratuita, los expedientes de vigilancia penitenciaria y, en general, en derechos de los internos y de los centros penitenciarios de Palma, Ibiza, Menorca, del CIS Joaquín Ruiz Jiménez Cortés y de la Unidad de Madres.