Liberan 15 ejemplares de tortuga mora en un finca de Calvià

Ejemplares de tortuga mora liberados en una finca de Calvià. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha soltado este miércoles a 15 ejemplares de tortuga mora --'testudo graeca'--, en una finca privada del término municipal de Calvià.

Los ejemplares, cinco adultos y diez juveniles, se han reintroducido en una zona próxima al Paraje Natural de la Serra de Tramuntana, según ha explicado la Conselleria en un comunicado.

Todos los animales han sido recuperados Servicio de Protección de Especies y el Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares(Cofib), tras haberlos mantenido en cautividad y haberles dado la atención veterinaria necesaria.

Esta actuación se enmarca en las tareas de conservación de esta especie, considerada "vulnerable" según el 'Catálogo balear de especies amenazadas' y que cuenta con un plan de conservación aprobado por el Govern. El objetivo es reforzar las poblaciones existentes y contribuir a mejorar el estado de conservación de la especie en Mallorca.

La tortuga mora es una especie protegida, lo que implica que se haya prohibido su captura, posesión, transporte, venta, comercio o intercambio de ejemplares, tanto vivos como muertos. En este sentido, la Conselleria hace un llamamiento a la ciudadanía para que no tenga tortugas de tierra en cautividad.

Entre las principales amenazas que afectan a la especie destacan la recolección directa de ejemplares del medio natural, su tenencia en cautividad, la pérdida y fragmentación del hábitat, los incendios forestales, los atropellos y la depredación por parte de otros animales.

En Mallorca, la presencia de tortuga mora se concentra principalmente en el suroeste y oeste de la isla, en zonas de garriga y pinar. Por ello, la liberación que se ha llevado a cabo en Calvià con lo que se pretende reforzar la población en un área "clave" para su conservación.

¿QUÉ HACER SI SE ENCUENTRA UNA TORTUGA MORA?

En caso de encontrar una tortuga en el campo, el Govern recomienda no manipularla y dejarla en el mismo lugar. Si el animal se encuentra en situación de riesgo o está herido, se debe contactar con el Cofib --teléfono 607 55 40 55-- o con el Servicio de Protección de Especies --teléfonos 971 17 65 86 o 606 87 52 44--, o bien escribir al correo electrónico.