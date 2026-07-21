Liberan cuatro ejemplares de milana en Raixa con sistemas de radioseguimiento

Ejemplar de milana antes de ser liberado en Raixa. - GOB

PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto se seguimiento y conservación de la milana en Mallorca ha liberado este martes a cuatro ejemplares con sistemas se radioseguimiento, en la finca pública de Raixa.

Esta actuación se enmarca en el convenio de colaboración que mantienen la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, el GOB y Endesa para contribuir a la conservación de esta especie protegida en Baleares y se ha hecho una vez que han completado su proceso de recuperación en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre (Cofib).

En sendos comunicados, el GOB y Endesa han explicado que al acto han asistido el gerente del Cofib, Miquel Puig, el director general de Endesa en Baleares, Martí Ribas, el responsable del área de Conservación del GOB, Toni Muñoz, y el jefe del Servicio de Protección de Especies de la Consellería de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Tomeu Moragues.

Actualmente, en Mallorca se mantienen monitorizados 27 ejemplares con emisores GPS, para anticipar amenazas, luchar contra las causas de mortalidad y consolidar una recuperación iniciada hace 25 años.

El seguimiento telemétrico de la población mallorquina de milana, impulsado por el GOB con el apoyo de Endesa y en colaboración con la Consellería, aporta datos científicos "esenciales" para orientar las actuaciones de recuperación y conservación de esta especie, catalogada en peligro de extinción a nivel estatal.

A lo largo de este año ya se han equipado con emisores GPS-GSM 17 ejemplares, de los que ocho son polluelos marcados en sus nidos y el resto ejemplares recuperados en el Cofib y equipados antes de ser liberados. De estos, cuatro ya han sido localizados muertos por causas que todavía están en proceso de determinación.

La monitorización telemétrica, iniciada en 2000, ha sido una pieza clave para conocer con detalle el uso del territorio que hace la milana en Mallorca, detectar con rapidez los episodios de mortalidad e identificar las causas. En estos 25 años se han marcado 361 ejemplares, hecho que ha permitido localizar 141 casos de mortalidad y construir una de las series de seguimiento más completas de Europa para esta especie.

Estos resultados fueron presentados el pasado enero en el IV Congreso Internacional sobre la Milana, celebrado en Binaced (Huesca). La comunicación presentada por el GOB sintetizó los principales resultados obtenidos después de 25 años de seguimiento.

Entre las principales conclusiones destaca que, especialmente durante la fase juvenil --la más vulnerable--, la milana depende de manera muy significativa de los cultivos extensivos tradicionales, unos hábitats que en Mallorca se encuentran sometidos en una "fuerte presión" derivada de la transformación agraria y de nuevos usos urbanísticos e industriales.

Igualmente, el estudio pone de manifiesto que buena parte de las áreas de alimentación más importantes para la especie quedan fuera de la actual red de espacios naturales protegidos, hecho que evidencia la necesidad de incorporar criterios de conservación también en el territorio agrario.

En cuanto a la mortalidad, el seguimiento muestra una evolución "muy significativa". El envenenamiento, que a principios de los años 2000 era con diferencia la principal causa de muerte y situó la población al umbral de la extinción, por lo que se ha reducido notablemente su incidencia gracias a las actuaciones de vigilancia, investigación y persecución de esta práctica ilegal. Aun así, continúa siendo una amenaza presente.

Durante el 2025, la telemetría ha permitido localizar dos episodios de envenenamiento que afectaron tres milanas, casos que han sido denunciados ante la Fiscalía por un presunto delito contra la fauna.

Al mismo tiempo, la recuperación de la población ha hecho más visibles otras causas de mortalidad, como la electrocución, el ahogamiento, las colisiones o los traumatismos, que actualmente representan una proporción cada vez más importante de las bajas registradas. Esta evolución demuestra que la conservación de la milana requiere una gestión adaptativa, capaz de responder a amenazas que cambian a medida que la población se recupera.

"Con una población mallorquina y balear en clara recuperación, el marcaje y seguimiento de una parte de los ejemplares es una herramienta imprescindible para detectar precozmente posibles repuntes del envenenamiento, identificar nuevas causas de mortalidad y orientar las medidas de conservación", han resaltado desde el GOB.

La vulnerabilidad de la milana ante amenazas muy diversas hace necesario mantener este programa de seguimiento científico, que después de 25 años es una de las "principales herramientas" para consolidar la recuperación de una de las especies más emblemáticas de la fauna balear.

Por su parte, Endesa ha señalado que su participación en esta iniciativa forma parte del compromiso de la compañía con "la preservación de la biodiversidad y la protección de la avifauna".

En el marco de este proyecto, la Consellería de Agricultura, Pesca y Medio Natural aporta los emisores GPS, mientras que Endesa financia las tareas de marcaje y el seguimiento de los ejemplares una vez liberados.

"En colaboración con administraciones públicas y entidades ambientales, Endesa impulsa proyectos de conservación y desarrolla actuaciones orientadas a reducir los riesgos para las aves, al incorporar la innovación y la tecnología como herramientas al servicio de la protección del medio natural", han sostenido.