Liberan dos ejemplares de milano real recuperados en el Cofib tras sufrir disparos por armas de fuego

Liberan dos ejemplares de milano real en Petra - CAIB

PALMA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha liberado este miércoles en la ermita de Bonany, en Petra, dos ejemplares de milano real que se han recuperado en las instalaciones del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares (Cofib).

Los dos animales liberados ingresaron en el centro de recuperación tras sufrir un disparo por arma de fuego. Según ha informado la Conselleria, los milanos fueron localizados por particulares y, posteriormente, recogidos por los técnicos del Cofib.

En la suelta han participado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet; la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, y el gerente del COFIB Miquel Puig.

Cabe recordar que disparar contra especies protegidas es una práctica ilegal que puede conllevar sanciones administrativas muy graves.

Uno de los ejemplares liberados hoy recibió un disparo dentro del periodo de caza de este año, mientras que, en el otro caso, el disparo se produjo fuera de este periodo, ya en veda.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado que el milano real es una especie clave para el buen funcionamiento de los ecosistemas baleares, ya que contribuye a controlar poblaciones y a eliminar carroña.

"Su presencia es un indicador de la calidad ambiental del territorio y del equilibrio de los hábitats naturales", ha subrayado Simonet.

Los ejemplares liberados están marcados con anillas oficiales y equipados con un dispositivo de seguimiento GPS/GSM, que emite vía satélite y permite realizar su seguimiento y analizar su adaptación al medio natural.

En Baleares hay un elevado número de ejemplares de milano marcados con estos dispositivos, que permiten detectar prácticas ilegales como los disparos o el uso de veneno. También facilitan la detección de casos de electrocución y de colisiones en infraestructuras de la red eléctrica.

La Conselleria ha alertado que solo una parte mínima de las aves que reciben disparos en el campo son encontradas y trasladadas a un centro de recuperación, ya que muchas son irrecuperables o mueren en el intento de salvarlas.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha explicado que este tipo de actuaciones permiten no solo recuperar ejemplares heridos, sino también mejorar el conocimiento de la especie y realizar un seguimiento exhaustivo una vez devuelta al medio natural.

Además, ha apuntado que la colaboración entre técnicos, Administración y ciudadanía "es fundamental para garantizar el éxito de estas recuperaciones".

El milano real es un ave rapaz de tamaño medio principalmente carroñera, aunque ocasionalmente también puede cazar algunos animales débiles o enfermos. Tiene una función importante en los campos y ecosistemas de las Islas, ya que contribuye a eliminar carroñas y a prevenir la propagación de enfermedades.

La población en Mallorca y Menorca afronta diversas amenazas como el uso ilegal de veneno, las electrocuciones y colisiones en líneas eléctricas, los disparos y las molestias en las zonas de nidificación.

La especie está incluida en el Plan de Conservación Integral de las Rapaces Diurnas (Plan Terrasse) y, por ello, anualmente se llevan a cabo tareas de seguimiento de sus zonas de cría y su reproducción, así como de marcaje de ejemplares, con el objetivo de evaluar la evolución y la tendencia de las poblaciones.

La época de reproducción del milano comprende los meses de febrero a junio, periodo en el que necesita las máximas condiciones de tranquilidad.

En caso de encontrar un animal herido, es necesario llamar al Servicio de Urgencias del Cofib (607 55 40 55) o al teléfono de emergencias 112, desde los que se indicará cómo se debe actuar.