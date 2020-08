Lisa Larsson, Nina Heidenreich y Francisco Fullana, solistas de la Sinfónica en el castillo de Bellver

PALMA DE MALLORCA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Orquesta Sinfónica Illes Balears ofrece al 14 y 15 de agosto, a las 21.30 horas, dos conciertos en el castillo de Bellver, donde los protagonistas serán la soprano Lisa Larsson, la violinista Nina Heidenreich y el violinista mallorquín Francisco Fullana.

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir a través de la página web de la Sinfónica: www.simfonicadebalears.com.

La soprano Lisa Larson, la violinista Nina Heidenreich y el pianista Pablo Mielgo interpretarán el 14 de agosto 'L'amerò, sarò costante' de 'Il re pastore', W.A. Mozart; 'Der hirt auf dem Felsen', F. Schubert; 'Violons dans le soir', C. Saint-Saëns; 'Il pleur dans mon coeur', C. Debussy; 'Canciones populares', M. de Falla; 'A Chloris', P. Hahn; 'Les chemins de l'amour', F. Poulenc; 'Valse chantée', C. Chaminade.

La recaudación del concierto será a beneficio de Proyecto Hombre.

El violinista mallorquín Francisco Fullana pondrá punto final a la semana con un concierto donde el solista interpretará Partita núm. 3 BWV 1006, J. S. Bach; Sonata nº 2 op. 27 'Obsession', E.Ysaye; Recitativo and Scherzo-Caprice op. 6. F. Kreisler; Recuerdos de la Alhambra, F. Tarrega; Suite española op. 47, Asturias, I. Albeniz.

HIGIENE Y SEGURIDAD

El aforo de los dos conciertos será limitado y las actuaciones se llevarán a cabo siguiendo los protocolos de higiene y de seguridad establecidos.

Los accesos a los espacios de concierto contarán con señalización para indicar la distancia que se debe mantener y la organización proveerá de gel hidroalcohólico a los asistentes. El uso de mascarilla será obligatorio.