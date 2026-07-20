Llegan 39 migrantes en la madrugada de este lunes a Baleares y la cifra de las últimas 24 horas sube a 141

Archivo - Salvamento Marítimo rescata una patera en una imagen de archivo - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 39 migrantes han llegado hasta las costas de Baleares durante la madrugada de este lunes en dos pateras distintas, según informa la Delegación del Gobierno.

Los agentes de la Guardia Civil de Sant Josep de Sa Talaia y de Santa Eulalia del Río rescataron en una primera embarcación a 14 personas de origen magrebí en la Cala Es Cuco, en Sant Josep de Sa Talaia, a las 02.25 horas.

Tres horas después, a las 05.40 horas, de nuevo la Guardia Civil de Sant Josep de Sa Talaia y Salvamento Marítimo rescataron a 25 personas también de origen magrebí que se encontraban a 15 millas al sureste de Formentera.

Estas dos pateras se suman a las cinco que arribaron hasta las costas baleares este domingo. La última se registró a las 17.00 horas, cuando la Guardia Civil del Puesto de Formentera interceptó a 25 personas de origen subsahariano en la zona de Es Ram, en la pequeña de las Islas Pitiusas.

Este domingo día 19, en total, llegaron 102 personas, todas ellas a Formentera y a la isla de Cabrera. Esta cifra se suma a las 39 registradas este lunes, por lo que el balance de las últimas 24 horas asciende hasta las 141 personas arribadas.