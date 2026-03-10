Llegan dos pateras a Baleares con 58 personas a bordo

Archivo - Imagen de archivo de una patera. - SALVAMENTO MARÍTIMO - ARCHIVO
Publicado: martes, 10 marzo 2026 14:40
PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 58 personas han sido rescatadas este martes a bordo de dos pateras que han llegado a Cabrera.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 09.30 horas se ha interceptado a 30 personas de origen subsahariano en la zona del faro de n'Ensiola, en Cabrera.

Minutos después, a las 09.35 horas se ha rescatado a 28 personas de origen subsahariano a dos millas al sur del islote.

