Llegan dos pateras a Ibiza y Formentera con 42 personas a bordo

Archivo - La salvamar Macondo rescata una patera en aguas próximas a Gran Canaria - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 42 personas migrantes han sido rescatadas tras llegar en dos pateras a las costas de Ibiza y Formentera.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 07.50 horas se ha interceptado a 13 personas de origen magrebí en el Pilar de la Mola, en Formentera.

Más tarde, a las 08.03 horas se ha rescatado a 29 personas de origen subsahariano en la zona de Playa d'En Bossa, en Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza).