Llibertat Llucmajor acusa a la alcaldesa de "usar las víctimas de la DANA para tapar la crisis de las basuras"

Critican la cancelación del pleno extraordinario previsto para este miércoles

PALMA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Llibertat Llucmajor ha acusado a la alcaldesa del municipio, Francisca Lascolas, de "usar las víctimas de la DANA para tapar la crisis de las basuras".

En un comunicado este martes, el partido ha señalado que el pasado miércoles se tendría que haber realizado el pleno municipal, a su parecer, "que venía con mucha tensión" debido a que la mayoría de los núcleos urbanos llevaban una semana sin recogida de basuras.

A causa del luto nacional decretado de tres días, varios grupos del Ayuntamiento solicitaron que se anulara el pleno y se hiciera una nueva convocatoria para "evitar enfrentamientos políticos" en respecto a las víctimas.

Así, según explica Llibertat Llucmajor, el pasado miércoles se hizo una reunión con todos los grupos para decidir sobre el pleno. Para el partido, si se cancelaba "sería percibido por muchos como un intento de usar la desgracia acontecida en Valencia como una excusa para que el gobierno municipal no de la cara por la crisis de las basuras". "Desde el Partido Vecinal no íbamos a aceptar que se anulase y pospusiera todo hasta finales de noviembre", han subrayado.

Finalmente, se decidió aplazar el pleno a este miércoles, 6 de noviembre, una decisión con la que Llibertat Llucmajor estuvo de acuerdo. Sin embargo, han criticado, la alcaldesa "mintió" puesto que este martes se ha informado que no se realizará el pleno.

En este sentido, la formación ha reprobado la "deleznable actuación" del gobierno de Llucmajor de "haber usado la DANA para evitar dar la cara en el pleno ordinario de octubre y que ahora tampoco dará la cara ni a la oposición ni a los vecinos el día 6 en un pleno extraordinario".

"Esta cobardía no es propia de un alcalde. No puede gobernar quien le tiene miedo a sus propios vecinos y no es capaz de dar la cara en una sesión plenaria", ha afeado el portavoz del Partido Vecinal, Alexandro Gaffar. "Por no hablar de lo horrible y triste que es que haya utilizado la DANA para engañar a la oposición y evitar dar la cara", ha sentenciado.