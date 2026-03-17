Llibertat Llucmajor pide retirar los pliegos del nuevo contrato de basuras al asegurar que "prolongan la crisis 10 años"

Archivo - Un contenedor de basura del municipio de Llucmajor. - MES PER LLUCMAJOR - Archivo

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El partido Llibertat Llucmajor ha reclamado que se retiren los pliegos de condiciones del nuevo contrato de basuras y se abra un proceso de diálogo con vecinos, asociaciones y la corporación municipal, por entender que se "prolongaría la crisis diez años".

La formación vecinal ha manifestado su "profunda preocupación" por la convocatoria de un pleno extraordinario para este jueves, a las 09.00 horas, con el único objetivo de aprobar estos pliegos que regirán la concesión durante casi una década, según ha explicado Llibertat Llucmajor en un comunicado.

"Resulta especialmente llamativo que, existiendo un pleno ordinario previsto para el próximo día 25 en horario de tarde y con mayor asistencia vecinal, se haya optado por adelantar este debate clave a un pleno extraordinario en horario de mañana", han apuntado.

Desde Llibertat Llucmajor han considerado que esta decisión evidencia una "clara voluntad" de "evitar la participación ciudadana" en un asunto que "afecta directamente a todos los vecinos", especialmente en un contexto de "creciente malestar" por la crisis de basuras que sufre el municipio.

En cuanto al contenido de los pliegos, han expresado su "rechazo rotundo", porque plantea un servicio "claramente insuficiente", basado en un sistema de recogida puerta a puerta en las urbanizaciones, con una flota "mínima" de camiones para cubrir más de 300 kilómetros de calles.

"Este planteamiento provocará, inevitablemente, que los residuos permanezcan durante largas horas frente a las viviendas, al generar problemas de salubridad e imagen", han argumentado.

Además, han criticado que el modelo propuesto no contempla "adecuadamente" la realidad de grandes comunidades de vecinos en zonas como Puig de Ros, Sa Torre, Maioris, Las Palmeras o Son Verí, donde el sistema puerta a puerta es "técnicamente inviable".

En estos casos, han afirmado que se prevé la instalación de contenedores, lo que generará un "efecto llamada" y derivará en "acumulaciones de basura" cuando "los vecinos opten por utilizarlos ante la falta de un servicio eficiente en sus calles".

A esta problemática han señalado que habría que sumar la implantación de contenedores con tarjeta inteligente, principalmente en s'Arenal.

"Este sistema ha demostrado ser ineficaz en entornos turísticos, donde turistas, visitantes y propietarios no empadronados no pueden hacer uso de los mismos. En un municipio con una alta presión turística, esto provocará la acumulación de residuos en el entorno de los contenedores, al agravar aún más la situación", han remarcado.

Asimismo, han destacado que los pliegos no contemplan "un refuerzo claro del servicio" en temporada alta, lo que dejaría al municipio "sin capacidad de respuesta ante los picos de generación de residuos en verano".

Llibertat Llucmajor ha apuntado a la "absoluta falta de consenso y diálogo" por parte del equipo de gobierno, puesto que, a su modo de ver, "no se ha trabajado una solución conjunta con el resto de la corporación" para alcanzar un acuerdo amplio ante "un problema estructural que se arrastra desde hace más de diez años".

Igualmente, han reprochado que el Ayuntamiento de Llucmajor ha mantenido una "total opacidad" con las asociaciones de vecinos, a quienes "no ha informado, ni consultado sobre la implantación de un sistema puerta a puerta, ni sobre los contenedores inteligentes".

"Este modelo repite errores ya conocidos en otros municipios, donde sistemas similares han generado graves problemas de gestión de residuos. Lejos de apostar por experimentos fallidos, Llibertat Llucmajor cree que la solución pasa por escuchar a los vecinos, que reclaman medidas claras: más camiones, más personal y un aumento de las frecuencias de recogida", ha planteado el portavoz del partido vecinal, Alexandro Gaffar.

Por todo ello, Llibertat Llucmajor ha exigido la retirada de estos pliegos y la apertura de un proceso "real de diálogo", que permita diseñar un servicio "eficaz, consensuado y adaptado a las necesidades reales del municipio".