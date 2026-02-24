Llorenç Bauzá asumirá también el área de Función Pública en el Ayuntamiento de Palma

Archivo - El portavoz adjunto del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha anunciado este martes que el teniente de alcalde Llorenç Bauzá asumirá la cartera de Función Pública, que hasta ahora dirigía la portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste.

De este modo, el área que dirigirá Bauzá pasará a denominarse Función Pública, Medio Ambiente, Sostenibilidad, Espacios Naturales, Bienestar Animal e Innovación e incorporará la Dirección General de Función Pública.

Por su parte, el área dirigida por Mercedes Celeste pasará a denominarse Hacienda, Contratación y Patrimonio y contará con dos direcciones generales: la Dirección General de Contratación, Calidad y Atención a la Ciudadanía, y la Dirección General de Patrimonio.

Asimismo, se han introducido cambios en el área de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad de Oportunidades, en concreto en la distribución de competencias entre sus coordinaciones.

En este sentido, el Ayuntamiento ha señalado que se creará una Coordinación General de Participación Ciudadana, Gente Mayor, Interculturalidad y Coordinación de Distritos y otra de Educación, Juventud, Servicios Sociales e Igualdad.