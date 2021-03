Llorenç Garrit concluye su 'Mural por la Igualdad' en Pòrtol, encargado por el Día de la Mujer

PALMA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pintor Llorenç Garrit ha finalizado después de tres días de trabajo el 'Mural por la Igualdad' que el Ayuntamiento de Marratxí, a través del área de Igualdad, le había encargado con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El mural, de siete metros de largo por cinco de ancho, está ubicado en una de las paredes de la plaza de Can Flor, en Pòrtol.

El Ayuntamiento de Marratxí ha explicado en una nota de prensa, que para hacer el mural, Garrit se ha inspirado en la canción 'L'Olivera' de Joan Manuel Serrat, una canción que, según ha apuntado el artista, le ha servido de inspiración por su vínculo entre el paisaje mediterráneo y la mujer.

Garrit ha pintado un olivo, que es el motivo central del 'Mural por la Igualdad', y ha empleado su línea pictórica PopLand, inspirada en el pop art.

El artista plástico ha explicado que para él ha sido "un honor y una responsabilidad" que le hayan escogido para pintar este mural "sobre la igualdad de hombres y mujeres y para poder reivindicar el paisaje mallorquín".

Garrit comenzó a pintar el mural el pasado miércoles y ha terminado este viernes después de que a causa de la lluvia no pudiera comenzar el mismo 8 de marzo, tal como estaba previsto.

"Ha sido una iniciativa fantástica y muchos ayuntamientos deberían animarse a hacerlo porque hay paredes que necesitan un poco de color y es mejor que estén pintadas por un artista a que se queden con el ladrillo", ha explicado el pintor.

Garrit ha admitido que le ha gustado abandonar la comodidad del estudio para pintar este mural en Pòrtol. "Me gusta mucho cuando ya lo he terminado pero durante el proceso paso bastantes nervios porque en el estudio nadie me observa pero aquí pasa gente, te hace preguntas e interactúas, es muy interesante pero a la vez es muy estresante porque tengo la responsabilidad de que quede bien".