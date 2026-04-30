Llorenç Perelló será suplente de Jaume Bauzá en la comisión que gestiona el Museu de Mallorca

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PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el nombramiento de los representantes de la administración autonómica en la Comisión Paritaria para la Coordinación y la Cooperación Bilateral relativa al Museo de Mallorca.

Lo ha anunciado el el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este jueves.

Conforme a la normativa, la Comisión está integrada por los consellers competentes en materia de cultura y dos técnicos de cada administración.

En este sentido, se ha nombrado suplente del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, al director general de Cultura, Llorenç Perelló.

Asimismo, se ha designado a los profesionales técnicos que formarán parte de dicha comisión. Serán la jefa del Departamento de Cultura, Catalina Ferrando, y el jefe del Departamento de Servicios Comunes, Gabriel Servera.

Sus suplentes serán la jefa del Servicio de Coordinación de Archivos, Bibliotecas y Museos, Francesca Tugores, y la jefa del Servicio de Asuntos Generales, Margarita Mir, respectivamente.

Esta Comisión Paritaria tiene como función principal deliberar sobre todos aquellos asuntos de interés común que surjan en el ejercicio mutuo de las atribuciones que corresponden a cada administración tras la delegación de competencias.