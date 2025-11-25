Localizados los primeros restos humanos durante las excavaciones del V Plan de fosas en el cementerio de Ses Figueretes. - CAIB

IBIZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha documentado los primeros restos humanos en la primera excavación del V Plan de fosas en el cementerio de Figueretes, en Ibiza, iniciada el pasado 18 de noviembre.

Los trabajos, dirigidos por el equipo Aranzadi-ATICS y compuestos por nueve especialistas en arqueología y antropología forense, avanzan en varios sondeos abiertos en el espacio donde, según los estudios preliminares, podrían localizarse víctimas.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, en los primeros días de intervención ya se había identificado un proyectil de arma larga --un fusil Mauser español--, un indicio que reforzaba las hipótesis de trabajo.

En el Sondeo 2, el equipo ha localizado diversos restos, entre los que destaca un cráneo de hombre adulto con fracturas compatibles con lesiones por arma de fuego.

Estos resultados preliminares son coherentes con los hallazgos de campañas anteriores realizadas en el mismo cementerio que permitieron, en el año 2024, la identificación de tres víctimas, las primeras identificadas en la isla de Ibiza (Mariano Castelló Castelló, Bartolomé Costa Serra y Josep Vidal Ramon).

Los trabajos del V Plan de fosas continuarán durante las próximas semanas con el objetivo de delimitar nuevas zonas, estudiar los restos recuperados y avanzar en los procesos de identificación mediante técnicas de antropología forense y análisis genético.

El Govern ha asegurado reafirmar así su compromiso de proseguir con las tareas de exhumación e identificación de las personas desaparecidas como consecuencia de la Guerra Civil y del franquismo, con el fin de poder darles una sepultura digna.