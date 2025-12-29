Localizan un cadáver en aguas entre Cala Millor y Sa Coma

Archivo - Un vehículo de la Guardia Civil en Formentera. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado un cadáver que estaba flotando en aguas cercanas a la Punta de n'Amer, entre Cala Millor y Sa Coma, que podría ser de una persona migrante que trataba de llegar a Baleares en patera.

Ha sido sobre las 09.45 horas de este lunes cuando un testigo ha alertado del hallazgo a los servicios de emergencias, han confirmado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas.

Los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Comandancia de Baleares se han desplazado hasta el lugar y han rescatado el cuerpo.

El cadáver lo han trasladado hasta Cala Ratjada, donde una comitiva judicial ha procedido a su levantamiento. Como es habitual, será trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizar la correspondiente autopsia y tratar de determinar su identidad y las causas de la muerte.

Una de las hipótesis con las que trabajan los investigadores es que pueda tratarse de un migrante que perdió la vida tratando de llegar a Baleares en patera.

En lo que va de año han arribado a las costas del archipiélago alrededor de medio centenar de cadáveres que se sospecha que podrían corresponder a migrantes.