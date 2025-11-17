Localizan un cadáver en avanzado estado de descomposición en la costa de es Carnatge

Archivo - Paisaje de es Carnatge, en una foto de archivo. - CORT - Archivo

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un cadáver en avanzado esta de descomposición ha aparecido este domingo en las rocas de la costa de es Carnatge, en el término municipal de Palma.

El avistamiento del cuerpo se ha producido alrededor de las 16.30 horas por parte de una persona que ha llamado al 112, según ha avanzado el periódico 'Ultima Hora' y ha confirmado la Guardia Civil a Europa Press en un comunicado.

Hasta allí se han desplazado efectivos del Laboratorio del Instituto Armado que han procedido a hacer una primera inspección ocular el cadáver e iniciar las pesquisas para determinar las causas de la muerte.