Localizan un cadáver en avanzado estado de descomposición a ocho millas de Ciutadella

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MENORCA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha localizado la mañana de este martes un cadáver en avanzado estado de descomposición a unas ocho millas náuticas al suroeste de Ciutadella.

El hallazgo, según ha adelantado el diario 'Menorca' y han confirmado a Europa Press fuentes del servicio de emergencias, ha tenido lugar sobre las 12.00 horas.

Los efectivos la Salvamar Markab han rescatado el cuerpo, que por el momento se desconoce si corresponde a un hombre o a una mujer, y lo han trasladado al puerto de Ciutadella.

El cadáver llevaba puesto un chaleco salvavidas y se encontraba en avanzado estado de descomposición, según las citadas fuentes. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte y tratar de identificar a la víctima.

Una de las hipótesis que se barajan en este tipo de casos es que se trate de una persona migrante que perdió la vida tratando de llegar a Baleares a bordo de una patera. En lo que va de año, según el recuento elaborado por Europa Press, han sido localizados al menos una veintena de cuerpos en las aguas o las costas del archipiélago.

La madrugada de este mismo martes han sido rescatadas dos personas que viajaban a bordo de una patera al sur de Mallorca. Según su testimonio, sus 17 compañeros de viaje habrían perdido la vida tras pasar unas dos semanas navegando a la deriva.

A estos desaparecidos se le suman los 76 que, a bordo de cinco pateras, se les perdió la pista a lo largo del pasado mes de julio tratando de alcanzar Baleares, según los casos de los que tiene conocimiento la ONG Caminando Fronteras.