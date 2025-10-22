Localizan a la joven argentina desaparecida en Mallorca

Un agente de la Policía Nacional en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha localizado a Paola Mariana Lens, la joven argentina que llevaba desaparecida en Mallorca desde el pasado 14 de octubre.

Los agentes del grupo de Homicidios y Desaparecidos habían abiertos una investigación para esclarecer las causas de la desaparición y tratar de localizarla.

La joven, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, ha sido localizada este miércoles en perfecto estado de salud.

No se ha tratado de una desaparición forzosa sino que ha sido completamente voluntaria y la joven ha seguido su vida con normalidad desde que se le perdió la pista.

La Policía Nacional ha recordado que, como mayor de edad, dispone de total libertad para ello.

El consulado de la República Argentina en Palma, que se ha mantenido en contacto con la familia, había puesto en manos de los investigadores toda la información disponible sobre el suceso.

Al parecer, según avanzaron medios de comunicación argentinos, la joven viajó desde Buenos Aires hasta Palma el pasado 6 de octubre para trabajar como niñera en una familia alemana.