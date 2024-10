Londres acogerá una exposición internacional inspirada en la obra de Joan Miró

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través del Institut d'Estudis Baleàrics y la Agencia de Estrategia Turística, junto con la escuela universitaria Adema presentará la próxima semana en Londres una muestra colectiva, realizada por los alumnos del grado de Bellas Artes de Adema y del máster artístico de la University of the Arts London-Chelsea College of Arts (UAL), que lleva por título 'Board Inspiration. We are Miró'.

La exposición, que se inaugura el lunes 4 de noviembre como antesala de la participación balear en la feria turística World Travel Market de Londres, se llevará a cabo en la Cookhouse Gallery, un espacio propio de la institución universitaria londinense.

Esta galería, conocida por acoger tanto artistas emergentes como consolidados de todo el mundo, se convierte en la sede de la primera incursión y experiencia artística internacional de los estudiantes de Adema.

Antes de partir hacia Londres, los alumnos de Adema han compartido sus experiencias con el secretario autonómico de Cultura y Deportes del Govern, Pedro Vidal, y el director de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Palma, Fernando Gómez de la Cuesta, durante una rueda de prensa en el centro universitario.

En este sentido, Vidal ha remarcado la importancia de la colaboración entre instituciones públicas y privadas. "Esta exposición será una realidad tanto por el trabajo de Adema como por la implicación en este proyecto por parte del IEB y de la Aetib", ha afirmado.

El secretario autonómico de Cultura y Deportes ha señalado que la experiencia servirá para reforzar el mensaje del Govern "de las bondades que conlleva unir turismo y cultura y enseñar las Islas como un destino de calidad y con un alto nivel cultural".

Para la inauguración de esta muestra de los trabajos realizados, una veintena de alumnos viajarán a la capital británica para participar activamente en el montaje de la exposición.

Durante su estancia, los estudiantes culminarán el trabajo colaborativo junto a los alumnos de Máster de la University of The Arts London-Chelsea College of Arts (UAL) y serán protagonistas de la primera exposición internacional conjunta.

En los últimos meses, los estudiantes han estado intercambiando ideas, investigaciones y experiencias en un entorno creativo y aprendizaje mutuo para poner el broche a esta colaboración, con esta muestra que se convertirá en el punto de encuentro del sector turístico-cultural balear en el marco de la World Travel Market.

INSPIRACIÓN EN EL LEGADO DE JOAN MIRÓ

Este trabajo de investigación tiene como objetivo mostrar el talento emergente y establecer puentes entre Mallorca y Londres, dos epicentros del arte contemporáneo, con un inspirador viaje al territorio y legado de Joan Miró, uno de los artistas más internacionales.

El proyecto ha estado dirigido por la jefa de Estudios del Grado en Bellas Artes de la Escuela Universitaria Adema, Amparo Sard; y el director de la University of The Arts London-Chelsea College of Arts (UAL), Ian Monroe; y en el que también han participado un equipo de docentes mallorquines y británicos.

'Board of Inspiration. We are Miró', no sólo es una muestra artística compuesta por 40 obras de diferentes técnicas artísticas, sino también un ejercicio de educación creativa para fomentar un enfoque pedagógico en el que la creatividad y la investigación están profundamente interconectadas.