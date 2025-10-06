Lucía Muñoz y Alejandra Martínez regresarán este lunes a España con el avión enviado por el Gobierno

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las miembros de Podemos Lucía Muñoz y Alejandra Martínez llegarán este lunes a Madrid con el avión enviado por el Gobierno hasta Atenas para traer de regreso a España a los integrantes de la flotilla a Gaza que han sido expulsados este lunes por Israel.

Según han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores en las próximas horas aterrizará en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, el avión militar del Ejército del Aire llevando a bordo a aquellos integrantes que "voluntariamente" han querido aprovechar esta opción así como a "personas de otros países de la UE".

Por otra parte, otros dos grupos regresarán a "Barcelona y Bilbao en vuelos comerciales", han precisado las fuentes, que no han detallado el número de integrantes que ha aceptado el traslado en el avión del Gobierno y los que han preferido volver en vuelos comerciales.

Según ha informado Podemos Baleares, en un principio estaba previsto que Muñoz y Martínez llegarán a Barajas esta medianoche, aunque al viajar en el avión del Gobierno, seguramente llegarán antes.

Familiares de las mallorquinas han acudido a Madrid para poder recibirlas. Desde Podemos han indicado que desconocen si quedarán esta noche en Madrid o si tratarán de coger otro vuelo a Palma.