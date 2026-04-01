Luz verde a la modificación del proyecto de innovación y circularidad turística financiado con el ITS

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PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha validado la modificación del proyecto estratégico de innovación y circularidad turística, que pasará a disponer de cinco millones de euros con cargo al fondo el impuesto de turismo sostenible (ITS).

Lo ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria del Consell de Govern de este miércoles.

Esta validación técnica, ha explicado, permite ajustar el plan de ejecución a la cuantía de cinco millones de euros asignada finalmente en el Plan Anual 2024-2025.

El objetivo principal del proyecto es fomentar la implementación de procesos circulares y soluciones tecnológicas que reduzcan el impacto de la actividad turística en el archipiélago.

La modificación responde a una cuestión de adecuación presupuestaria, ha incidido el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación.

Inicialmente, la Dirección General de Turismo presentó una propuesta por valor de 10 millones de euros. Tras la asignación definitiva de cinco millones por parte de la Comisión del ITS, la Conselleria ha optado por concentrar los esfuerzos en una única convocatoria por el importe efectivamente concedido.

De este modo se garantiza que la convocatoria sea plenamente asumible con los recursos disponibles y se agiliza la llegada de estas ayudas a las empresas y entidades del sector interesadas en mejorar su sostenibilidad.