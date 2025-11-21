Luz verde al pago anticipado de las ayudas de formación del profesorado universitario para 2026

Archivo - Un aula de la UIB. - UIB - Archivo

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha dado luz verde al pago anticipado de las ayudas de formación de profesorado universitario (FPU-CAIB) 2026, con lo que se busca contribuir a la formación estable del personal y garantizar la consolidación de áreas temáticas con déficit estructural.

La medida ha sido anunciada por el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell celebrada este viernes.

El pago anticipado de estas subvenciones destinadas a la formación investigadora en programas de doctorado para la obtención del título de doctor y la adquisición de competencias docentes universitarias en áreas con déficit estructural de personal acreditado en la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha explicado, permitirá agilizar la gestión de las mismas.

Esta decisión responde a la necesidad de garantizar que los beneficiarios dispongan de los recursos necesarios desde el primer momento para desarrollar sus proyectos.

Así, ha indicado el también vicepresidente autonómico, se pretende reducir los plazos administrativos y evitar retrasos que puedan afectar a la planificación académica e investigadora.

El programa de ayudas FPU, ha justificado, es necesario para contribuir a una formación estable del personal y a la consolidación de los departamentos de áreas temáticas que actualmente presentan un déficit estructural como farmacia, ciencias matemáticas e informática, pedagogía aplicada y psicología de la educación, derecho público y derecho privado.

Se destinarán unos 700.000 euros para un total de cinco ayudas para contratos predoctorales. Esta convocatoria se complementará, por primera vez, con una segunda convocatoria FPU-MEIN CAIB destinada a las áreas sanitarias para ajustarse a sus especificidades.