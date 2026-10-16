Luz verde a los proyectos de construcción de seis promociones de vivienda pública en Mallorca y Menorca

Edificio en construcción. - GRUPO ST

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado seis acuerdos para autorizar seis promociones de vivienda pública del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en varios municipios de Baleares.

Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, se ha dado luz verde a los proyectos de construcción de seis promociones públicas que previamente ya habían sido declaradas como inversiones de interés autonómico.

En total, los acuerdos incluyen autorizaciones relativas a la construcción de unas 60 viviendas de protección de promoción pública, distribuidas en seis promociones, en los municipios de Felanitx, Petra y Sóller, en Mallorca; y Ciutadella y Maó, en Menorca.

En concreto, estos acuerdos autorizan los proyectos de construcción de las promociones en el antiguo hospicio de Felanitx, de ocho viviendas públicas; de 19 viviendas públicas en el camino de Es Cós de Petra, y en el antiguo cine Fantasio de Sóller, en la calle Sant Jaume, de 11 viviendas públicas.

En Menorca, se autorizan los proyectos de construcción de la promoción de ocho viviendas públicas en el edificio de la estación de autobuses de Maó, y de dos promociones en Ciutadella, en el pasaje de El Sindicat (ocho viviendas) y en la calle La Creu (tres viviendas).