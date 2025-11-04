Luz verde a la subida salarial para los trabajadores de la Fundación para la Dependencia

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha dado luz verde al decreto ley de medidas urgentes en materia de servicios sociales que permitirá dar cobertura legal a la subida salarial acordada con los trabajadores de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia (FASD).

Todos los grupos parlamentarios, de izquierda a derecha, han votado a favor de la convalidación del texto, que ha obtenido 55 votos a favor y el aplauso unánime de los diputados.

Este decreto fue aprobado por el Consell de Govern hace dos semanas y solo tres días después de que el Ejecutivo autonómico y el comité de empresa de la Fundación para la Dependencia llegaran a un preacuerdo para llevar a cabo un incremento salarial de entre 4.200 y 6.300 euros brutos anuales.

El texto da cobertura legal a la subida salarial, algo con lo que hasta ahora el Govern había tenido dificultades jurídicas, a través del pago de un complemento de dificultad técnica para todos los empleados de la plantilla.

Esta subida salarial beneficiará a los cerca de un millar de trabajadores que prestan servicio en la Fundación, quienes recientemente estuvieron poco más de una semana en huelga indefinida.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha sido la encargada de defender la convalidación de un decreto que ha considerado que da respuesta a una necesidad relativa "al cuarto pilar del Estado del bienestar, la atención a la dependencia".

La subida salarial, ha expuesto, "se deviene absolutamente necesaria y urgente" para compensar el "incremento cualitativo y cuantitativo" del trabajo que deben realizar los trabajadores de la Fundación de la Dependencia no solo por el aumento progresivo del número de personas dependientes, sino también por la puesta en marcha del modelo asistencial centrado en la persona.

Sobre esta segunda cuestión ha girado parte de la intervención de Fernández, quien ha puesto ejemplos reales --usando nombres ficticios-- de lo que supone tanto para los trabajadores como para los usuarios de los centros.

"Laura, recepcionsta en Son Güells, deja su mesa cada tarde para ir a buscar a María porque su hija la llama desde Alemania. En Can Raspalls, Marta, asistente sociosanitaria, se apuntó a un curso de manicura para poderle pintar las uñas a Paqui. Joan, cocinero en Sa Serra, personaliza los menús y respeta las preferencias gastronómicas de las personas usuarias", ha ido detallando la consellera.

Fernández ha reivindicado la importancia de que los trabajadores se formen en lo que ha considerado "el cambio más profundo" del sistema asistencial. "Formar en atención centrada a la persona no es solo enseñar técnicas, sino también cambiar miradas", ha sentenciado.

El "mejor argumento de todos" para apoyar el decreto, ha concluido la consellera, es una frase que le dijo un usuario de la residencia de Son Güells --presente en el salón de plenos-- durante una de las concentraciones de los trabajadores.

"Ellos son nuestras manos y nuestras piernas, sin ellos perdemos las ganas de vivir", ha rememorado que le dijo sobre los trabajadores del centro. "Creo que no puede haber mejor definición de lo que representa su labor", ha apuntado Fernández.

UNANIMIDAD ENTRE LOS GRUPOS

La consellera, tras la aprobación del decreto por el Consell de Govern, ya adelantó que contaba con el apoyo del PP, PSIB, MÉS per Mallorca, el diputado de Sa Unió de Formentera, Llorenç Córdoba, y los no adscritos Xisco Cardona, Agustín Buades e Idoia Ribas.

A estos se han sumado este martes Vox y el grupo Mixto, integrado por Més per Menorca y Unidas Podemos.

El diputado del PP Pedro Álvarez ha considerado que el decreto es "una respuesta necesaria, urgente y justa" a la reclamación "legítima" de mejoras laborales de los profesionales que fueron a la huelga.

A su parecer, son medidas que "permiten proteger a las personas" y que demuestran "la capacidad del Govern de dar soluciones reales a los problemas de la gente".

"Ha quedado demostrado que no es un capricho del Govern sino una garantía para las familias y los usuarios del sistema de dependencia, al que le da estabilidad y seguridad", ha sostenido.

Álvarez, además, ha reivindicado el consenso alcanzado entre las formaciones políticas, ha garantizado que la subida salarial "no rompe el equilibrio de las cuentas públicas" y ha agradecido a los trabajadores su "paciencia" hasta la llegada de este decreto.

El diputado socialista Omar Lamin, además de repasar algunas medidas que se adoptaron durante los años del Govern del Pacte, ha celebrado una medida que ha considerado "un paso adelante hacia un sistema más justo, digno y humano".

"Cuando se trata de proteger los derechos sociales y dar estabilidad al sistema siempre hemos estado y estaremos. Somos una formación al servicio de la gente y sabemos hacer política con sentido de Estado tanto desde el Govern como desde la oposición", ha reivindicado.

Lamin ha considerado que esta subida salarial debería haber llegado antes y evitado que los trabajadores tuvieran que ir a la huelga pero, en cualquier caso, ha llamado a "no quedarse aquí".

"Hay que seguir adelante, hay que apostar por reforzar la red pública de dependencia. Más servicios para la gente y una apuesta clara por la gestión pública, que es la mejor garantía de igualdad, calidad y justicia social", ha zanjado.

La diputada de Vox Patricia de las Heras ha argumentado su apoyo al decreto por "responsabilidad institucional y respeto a las familias dependientes", pero ha criticado que el Govern no le haya dado traslado del texto para estudiar su posible tramitación de proyecto de ley.

También ha reafirmado el compromiso de su partido "con un modelo de atención social centrado en la libertad y la familia y no en el asistencialismo" que, a su parecer, "este decreto mantiene".

La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió, por su parte, ha dado su visto bueno al decreto tanto en su contenido, habida cuenta de las "injusticias retributivas" que existían en la Fundación para la Dependencia, y en la forma, al considerar que era urgente poner esta medida en marcha.

La ecosoberanista ha tendida la mano a Fernández para "seguir avanzando" en la mejora retributiva y de las condiciones de los trabajadores de los centros residenciales.

"El salario que percibe el trabajador debe ser digno y justo y la responsabilidad de la administración es garantizarlo a los trabajadores públicos e impulsarlos en el sector privado", ha defendido Carrió.

La diputada de Més per Menorca Joan Gomila ha celebrado que el decreto dé respuesta a las reclamaciones de los trabajadores y ha reclamado una apuesta clara por la mejora del sistema de atención a la dependencia. "Eso pasa por incrementar recursos económicos y humanos y por que el Govern haga una buena gestión", ha sostenido.

El diputado por Unidas Podemos, José María García, ha justificado su voto a favor del texto por su voluntad de que se cumpla con lo firmado con los trabajadores.