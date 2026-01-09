La macrocausa por la operación Jaque Mate se traslada a la Audiencia Nacional

Archivo - Agentes de la Guardia Civil a las puertas de los juzgados de Palma, a 15 de marzo de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado que la macrocausa por narcotráfico derivada de la operación Jaque Mate, en la que están involucrados Carlos Cortés 'Charly' y varias decenas más de personas, pase a manos de la Audiencia Nacional.

En una reciente resolución, el Supremo argumenta su decisión en que los hechos sucedieron en varias partes de España y, por lo tanto, la causa debe recaer sobre la Audiencia Nacional y no en un juzgado de instrucción de Palma como hasta ahora.

Esta cuestión había sido desestimada en el pasado tanto por el propio juez instructor como por la Audiencia de Palma, además de recibir el rechazo de la Fiscalía.

La petición, realizada por algunos de los abogados defensores, llegó recientemente hasta el Supremo, que ha estimado las pretensiones de los acusados, según ha adelantado 'Diario de Mallorca' y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

La operación Jaque Mate, desarrollada por la Guardia Civil, permitió la desarticulación de una de las mayores organizaciones de introducción de cocaína en España con la intervención de más de una tonelada de esta sustancia y 64 personas detenidas en diferentes puntos de España, la mayoría en Baleares.

La investigación, que se prolongó durante más de un año y medio con la colaboración de la DEA estadounidense, desmanteló un complejo entramado para introducir cocaína procedente de Sudamérica a través de Portugal. El grupo abastecía al 'clan de los valencianos', que después distribuía la droga en Mallorca.

Entre los detenidos destaca el expresidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Baleares, Carlos Cortés, más conocido como 'Charly', quien supuestamente colaboraba con el también narcotraficante 'El Pablo'.

LO MISMO EN EL CASO ADRIÁTICO

El letrado de uno de los principales acusados en la operación Adriático, que permitió el desmantelamiento de una de las principales bandas dedicadas a la introducción de drogas sintéticas en España, ha solicitado la misma medida este viernes.

Es decir, que la causa no se juzgue en la Audiencia Provincial de Palma, como está previsto hasta ahora --la idea es que el juicio tenga lugar en junio--, sino que pase a manos de la Audiencia Nacional alegando que la investigación afecta a varios puntos de España y del resto de Europa.

Lo ha planteado durante una vista celebrada este viernes y ahora la Sala deberá decidir si estima o no la petición, a la que se han adherido todas las partes salvo la Fiscalía, han apuntado fuentes jurídicas.

La operación Adriático, desarrollada por la Guardia Civil principalmente en Ibiza y Málaga, se saldó con la intervención de más de un millón de pastillas de éxtasis, 212 kilos de ketamina, 73 kilos de MDMA, 20 kilos de cocaína, 21 kilos de 'tusi', diez kilos de hachís y seis kilos de marihuana.