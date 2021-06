La madre de una alumna vasca aislada en Mallorca por 'macrobrote': "Ni han estado en el concierto, ni en el botellón"

"Creo no se puede hacer legalmente, creo que ha habido un abuso por ser estudiantes, por ser unas crías"

BILBAO, 29 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Lourdes Epelde, madre de una joven de viaje de estudios confinada con otras ocho amigas en Palma tras un "macrobrote" de covid-19, ha denunciado el confinamiento "general" al que se han visto obligadas a guardar estas menores, a pesar de llegar a la isla diez días después de que se produjera el concierto en la plaza de toros, presumiblemente origen de la pandemia.

"Ni han estado ni el concierto, ni en el botellón, ni en la fiesta ni en nada. No ha habido tiempo (a contagiarse)", ha enfatizado.

En declaraciones a Europa Press, ha recordado que las jóvenes viajaron desde Bilbao a Mallorca el pasado día 25 en un viaje organizado por una agencia, que le dio todas las garantías en el tema de seguridad frente al covid. "Nos dijeron que ni nos preocupásemos, que eso iba a estar controladísimo", ha precisado.

Previamente a su salida, las jóvenes se sometieron a una analítica de antígenos, en la que todas ellas dieron negativo. A su llegada a Mallorca, ese mismo día realizaron varias actividades programadas, y por la noche salieron "a las afueras del hotelito" en el que estaban alojadas.

Pero, ha añadido, el día 15, diez días antes de su llegada, hubo un concierto en la plaza de toros, donde presumiblemente se originó el brote de covid. A partir de ahí, se ha llevado a cabo "un confinamiento general" por una resolución de la Conselleria balear "en la que sale un listado de todos los niños, o estudiantes, o como lo queramos llamar, que han viajado con esa agencia, todos, no por días ni nada, y claro la Guardia Civil lo que hace es que todos los que salen en ese listado les confina, sin miramientos", ha lamentado.

La madre se pregunta las causas de este confinamiento generalizado, ya que en el caso de su hija y sus amigas acababan de llegar a la isla. "Si ni han estado ni el concierto, ni en el botellón, ni en la fiesta ni en nada, no ha habido tiempo", ha precisado Epelde, quien asegura que "no saben darnos explicaciones" y que la Guardia Civil "lo único" que tienen orden es de mantener confinados a todos estos jóvenes.

Llegados a este punto, ha criticado el traslado de estas jóvenes al denominado "Hotel covid" para hacerles una prueba PCR. "¿Cómo al hotel covid?, Sí, sí, Hotel covid. Allí están todos confinados. ¿Pero cómo voy a llevar a una niña, que no tiene covid, a un hotel que tiene covid, con toda la gente con covid? ¿y les voy a meter allí?", ha denunciado.

Los progenitores de estas jóvenes han llegado a proponer la realización de la PCR "en la 'puertita' del hotel" en el que se alojan, o incluso contratar ellos mismos una clínica privada para la realización de esta prueba sin tener que trasladarse al "Hotel covid", pero en ambos casos han recibido una negativa a sus propuestas.

Hoy por la mañana, ha continuado explicando, han sido trasladadas "al Hotel covid" para la realización de las PCR, y se encuentran a la espera de resultados. Las jóvenes, ha aclarado Lourdes Epelde, están "angustiadas y enfadadas" porque dicen que no han hecho nada. "No nos ha dado tiempo ni a pisar la playa casi", han lamentado.

"Y me pongo en la tesitura, que somos nosotros, adultos, que hemos ido a Mallorca: ¡Te confinamos!, ¡ah, que acabo de llegar!. ¿Qué me vas a confinar?, ¡No hay un estado de alarma!. Creo no se puede hacer legalmente, creo que ha habido un abuso por ser estudiantes, por ser unas crías, creo que si llegamos a ser nosotros (adultos) la cosa cambia. Es mi sensación, han cogido a todos en un bote y ¡hala!. Creo que no se puede hacer eso", ha sostenido.

Lourdes todavía no sabe si su hija y amigas pueden regresar a Euskadi si dan negativo en el test, aunque ha expresado su deseo y del resto de madres a que vuelvan cuanto antes, "porque es una angustia tener a las crías encerradas sin saber qué y cómo".