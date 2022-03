Madre del menor presuntamente abusado por su abuelo dice que éste le reconoció los abusos "diciendo que eran un juego"

El acusado ha negado todos los hechos

El fiscal pide finalmente para él cuatro años y 11 meses de prisión

PALMA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La madre de la víctima que presuntamente sufrió abusos sexuales por parte de su abuelo cuando era menor de edad ha asegurado que el acusado le reconoció los hechos, "poniéndose a llorar y diciendo que era un juego".

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha celebrado este martes el juicio contra el hombre de 62 años acusado de abusar sexualmente de su nieto. En un principio, la Fiscalía pedía para él seis años de prisión, pero ha solicitado que se incluya en el escrito el atenuante de dilación indebida, por lo que finalmente la petición de pena se reduce a cuatro años y 11 meses.

Con todo, ha pedido que se tenga en cuenta que para realizar estos hechos el hombre se aprovechó de su condición de abuelo para quedarse a solas con el menor y de la confianza que tenía para lograr cercanía física.

"ERA COMO UN JUEGO"

Durante su intervención, la madre ha explicado que empezó a sospechar a raíz de una actitud "extraña" de su padre hacia su hijo en un bar. "Vi que le cogió de una forma rara, por la zona genital, y a los días le pregunté a mi hijo si el abuelo le había hecho algo y me dijo que sí, que le hizo tocamientos en el sofá y que le pidió que le dejara de tocar, pero --el abuelo-- le dijo que era como un juego y que no se lo dijera a nadie", ha indicado.

Asimismo, durante el juicio se ha proyectado como prueba la declaración que entonces hizo el menor, en la que afirma que el acusado le tocó las partes íntimas. "Le dije que parara y él me dijo que no, seguía y seguía hasta que me fui a dormir", apuntó.

En su turno de declaración, el procesado ha negado todo los hechos, afirmando que la única vez que ha podido tocar a su nieto ha sido para ducharle, porque tenía "problemas de fimosis y también llevaba pañales por la noche" por escapes de orina en sueños, ha asegurado.

"No sé por qué el niño dice eso, siempre he tenido buena relación con ellos hasta que llegó esto, un día mi hija me llamó diciendo que había dicho eso --el menor--, pero yo solo le he tocado para limpiarle", ha sostenido el procesado.

"MANIFESTABA CONSTANTEMENTE LA INCOMODIDAD"

En calidad de testigo, la perito que realizó las entrevistas a la víctima ha afirmado que el menor "resaltaba especialmente la incomodidad" que sufrió respecto a la conducta de su abuelo.

"Hablaba de que le tocaba sus partes íntimas por debajo de la ropa y manifestaba constantemente que no le había gustado, la incomodidad y el malestar", ha añadido, asegurando que la versión de la madre y el hijo coincidían.

"Lo que contaba el menor podía ser compatible con la realidad, no agrandaba la situación ni añadía explicación, pero no notamos resentimiento ni intención de dañar a su abuelo, se mantenía en este leve discurso", ha concluido.