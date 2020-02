Mae de la Concha pide al sector de la hostelería que se implique en favor del producto local

Publicado 03/02/2020 14:16:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae de la Concha, ha pedido este lunes al sector hotelero y de la restauración de Baleares que se impliquen "de una manera decidida" en favor del producto local y de proximidad.

Así lo ha expresado de la Concha en la inauguración de la cuarta edición de la feria Horeca Mallorca 2020 y ha propuesto a restaurantes y hoteles que "incluyan el producto local en sus cartas y presuman de ello".

La consellera ha asistido a la inauguración de esta feria, dirigida a profesionales del sector de la hostelería, la restauración y el servicio de comidas, junto con la directora general de Políticas para la Soberanía Alimentaria, Paula Valero.

Por primera vez, la Conselleria ha participado con un estand propio, donde están representados los diferentes consejos reguladores para que puedan exponer material informativo de sus productos a manera de folletos, dosieres y tarjetas de visita, entre otros.

Participan las IGP Ensaimada de Mallorca, IGP Sobrasada de Mallorca, IGP Almendra de Mallorca, la DO Óleo de Mallorca, la DO Oliva de Mallorca, la DO Queso Mahón-Menorca, la DO Binissalem, la DO Plano y Levante, Vino de la Tierra Mallorca así como también tomate de ramallet y pimienta de tap de cortí.

"Es un escaparate formidable del producto local", ha explicado la consellera, añadiendo, además, que es "un reclamo de la sociedad, de las familias y las escuelas, poder tener una alimentación sana y de proximidad, y evitar así la huella ecológica".

Para promocionar el producto local, la consellería ha organizado para el próximo 5 de febrero, de 12.15 horas a 13.00 horas, una charla a cargo de la cocinera mallorquina Maria Solivellas.

'Cocinando el territorio' reflexionará alrededor de la importancia de cocinar con productos de proximidad desde varios puntos de vista, tanto desde la sostenibilidad como desde el punto de vista nutricional.

La Conselleria ofrece también un espacio reservado con el fin de que los consejos reguladores puedan llevar a cabo reuniones con los clientes. Se podrán celebrar reuniones los tres días de 11.00 horas a 14.00 horas y de 16.00 horas a 18.00 horas.