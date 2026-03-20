El MAEF acogerá la exposición 'Oxirrinco. Treinta años de Misión Arqueológica de la UB en Egipto'

EIVISSA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico d'Eivissa y Formentera (MAEF) inaugurará el 27 de marzo a las 19.00 horas la exposición temporal 'Oxirrinco. Treinta años de Misión Arqueológica de la UB en Egipto', una muestra que conmemora tres décadas de investigación en uno de los yacimientos más relevantes del Alto Egipto y que ha viajado por Barcelona, Alcúdia, Manacor y Ciutadella.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, en el acto de inauguración, dos miembros de la Misión Arqueológica de Oxirrinco, Irene Riudavets (arqueóloga) y Bernat Burgaya (restaurador), coordinadores de la exposición, ofrecerán la conferencia inaugural 'Oxirrinco a la luz de las últimas campañas'.

El proyecto arqueológico empezó en 1992 de la mano de Josep Padró, bajo la titularidad de la Universitat de Barcelona, y ha continuado desde el 2019 con el sello UB-IPOA. Actualmente, las excavaciones están dirigidas por las doctoras Maite Mascort y Esther Pons y cuentan con un equipo de investigación consolidado que ha trabajado de manera ininterrumpida en este enclave situado a la orilla izquierda del Bahr Yussef (a unos 190 kilómetros de El Cairo).

La exposición ofrece un recorrido con imágenes por los principales sectores excavados en estos años, mostrando materiales y contextos que abrazan un amplio marco cronológico que va desde el periodo saíta (siglo VII a. C.) hasta la época cristiana-bizantina (siglo VII d. C.).

Entre las piezas y descubrimientos más destacados figuran las tumbas monumentales de la Necrópolis Alta, el excepcional conjunto de 50.000 peces oxirrincos ofrecidos a la diosa Tueris en época persa, las transformaciones religiosas del periodo grecorromano, y el desarrollo en época cristiana, con basílicas, iglesias y monasterios que evidencian la importancia de la ciudad como centro de peregrinación.

La muestra también dedica un espacio al Osireion, un templo subterráneo donde se celebraban los misterios dedicados al dios Osiris.

A través de paneles y fotografías de una selección cuidadosa de hallazgos arqueológicos, el MAEF y el equipo de la Misión Arqueológica de Oxirrinco invitarán al público a descubrir la riqueza histórica y simbólica de esta ciudad milenaria, que se considera uno de los yacimientos clave para entender el Egipto faraónico, grecorromano y cristiano. Además, el equipo del MAEF ha incorporado una selección de piezas arqueológicas de origen y de influencia egipcia procedentes de la necrópolis del Puig des Molins, con las cuales se podrá conocer las conexiones entre el Antiguo Egipto y el mundo feniciopúnico.

Esta exposición es posible gracias al trabajo constante del equipo interdisciplinario de la Misión y al apoyo de instituciones como el Ministerio de Cultura y Deporte, la Universitat de Barcelona-IPOA, la Fundación Palarq, la Societat Catalana d'Egiptologia y Baula Recerca Arqueològica.