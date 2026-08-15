Mallorca está en aviso este sábado por lluvias y tormentas

Archivo - Un hombre pasea por la Rambla de Palma bajo un paraguas un día de lluvia. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este sábado avisos amarillos por lluvias, tormentas y altas temperaturas en el interior de Mallorca.

Los avisos estarán vigentes entre las 12.00 y las 19.00 horas de este sábado, día en que se producirán chubascos aislados acompañados de tormenta, que pueden ser fuertes o muy fuertes especialmente en el interior de Mallorca y sin descartarlos en la sierra de Tramuntana e interior de Menorca.

Por su parte, el servicio de Emergencias 112 de Baleares ha activado la alerta amarilla (IG0 del Plan Meteobal) por lluvias y tormentas en Mallorca.

En caso de lluvias y tormentas, se recomienda adoptar medidas para impedir la entrada de agua en las casas, asegurando puertas y ventanas, y no dejar fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar.

También aconsejan no bajar a las zonas inundables de los domicilios, como sótanos o garajes, y quedarse en las zonas altas, así como cerrar el interruptor general de la electricidad si se inunda la casa.

En la carretera, la recomendación es moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.

En cuanto a las temperaturas, se esperan valores máximos de 37 ºC en el interior de Mallorca. Emergencias también ha establecido la alerta amarilla por calor.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado que el nivel de alerta por incendio forestal es máximo en casi todo el archipiélago. En un mensaje en la red social X, ha recordado que está prohibido hacer fuego en zona forestal.