Mallorca y Menorca, en alerta amarilla por niebla

Un día de niebla en Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 de Baleares ha activado la alerta amarilla por niebla en Mallorca y Menorca.

La alerta ya estaba activa en Mallorca desde el lunes y la tarde de este martes se ha extendido a Menorca, según ha informado el servicio de emergencias en su cuenta de la red social X.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo por niebla en el conjunto de Menorca y en el sur, el interior y el Llevant de Mallorca.

La mala visibilidad, de hasta unos 200 metros, se prevé que se prolongue hasta las 10.00 horas del miércoles.

Emergencias, ante la niebla, recomienda enceder las luces antiniebla posteriores y delanteras de los coches, no usar las luces largas, reducir la velocidad, usar como guía las marcas longuitudinales del centro y los laterales de las vías, mantener la distancia de seguridad, no invadir el carril contrario y no realizar adelantamientos.