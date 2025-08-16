Mallorca y Pitiusas, en aviso naranja este sábado por calor

PALMA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mallorca y Pitiusas estarán desde este mediodía en aviso naranja por calor y las temperaturas podrían alcanzar los 40ºC en algunos puntos.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultada por Europa Press, en concreto, el interior y sur de Mallorca, así como Ibiza y Formentera estarán este sábado entre las 12.00 y las 18.59 horas en aviso naranja por temperaturas que en algunos puntos podrían alcanzar los 40ºC.

Por su parte, el norte y el Llevant de Mallorca, así como Menorca, estarán en aviso amarillo por valores máximos de entre 36 y 38ºC.

La situación se repetirá el domingo, cuando Ibiza y Formentera podrían anotar temperaturas máximas de 39ºC, mientras que en el interior y sur de Mallorca el mercurio podría volver a alcanzar los 40ºC en algunos puntos.

El resto de Mallorca terminará la semana en aviso amarillo y con las temperaturas máximas rondando los 37ºC de máxima. En Menorc, el domingo, no habrá avisos activos.

Ante este escenario, la Dirección General de Emergencias mantiene activado el Índice de Gravedad 1 (IG1) del Plan Meteobal en Mallorca y las Pitiusas y el IG0 en Menorca.