Maó levantará parte las restricciones de agua tras mejorar los niveles de los depósitos municipales

Archivo - Imágenes de recurso de un grifo de agua de uso doméstico goteando. A 25 de agosto de 2022, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

Se mantendrán las relativas a la limpieza de embarcaciones y vehículos, las recargas de cruceros o el riego de césped ornamental

MENORCA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Maó ha anunciado que este viernes levantará las restricciones en el uso de agua decretadas hace una semana para poder garantizar el abastecimiento domiciliario una vez han mejorado los niveles de los depósitos municipales.

Según ha explicado el Consistorio, la reducción de la demanda derivada de las restricciones aplicadas es lo que ha permitido la recuperación de los depósitos.

En concreto, desde el pasado viernes hasta ayer miércoles se ha podido constatar una disminución del consumo de entre 250 y 300 metros cúbicos al día.

Por todo ello, a partir del viernes se rebajará el nivel de restricciones decretadas hace ahora una semana, aunque se mantendrán las aprobadas el 23 de julio,

Estas prohíben el uso de agua de la red para la limpieza de embarcaciones con manguera y piden evitar la limpieza de vehículos. En el caso de que sea imprescindible, el Ayuntamiento exige hacerlo con elementos que permitan reducir el consumo --esponjas y cubos, por ejemplo-- u otros métodos que permitan la reutilización del agua.

Además, no se permite la recarga de cruceros y se prohíbe el riego de céspedes ornamentales con agua de la red. También se recomienda cubrir las piscinas para evitar la evaporación y no utilizar agua de la red para la limpieza de terrazas.

El alcalde de Maó, Héctor Pons ha recordado que el objetivo de estas medidas era garantizar el suministro domiciliario, y ha asegurado que mantener las restricciones iniciales permitirá hacer un buen uso de los recursos en una situación de prealerta por sequía.

"Las restricciones han funcionado por la buena predisposición de las empresas y colectivos implicados que entendieron que era una medida necesaria", ha subrayado.