March comparecerá en la Comisión de Educación para explicar las guías de las nuevas competencias que asume

PALMA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Educación, Investigación y Cultura del Parlament ha aprobado la comparecencia, a petición de El PI, del conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March, para informar de las nuevas líneas de actuación de su departamento tras la última remodelación del Ejecutivo autonómico.

La Comisión también ha aprobado la comparecencia del director general de Ordenación, Planificación y Centros, a instancias de los socios del Pacte, para informar de la situación, desarrollo y ejecución del Plan de Infraestructuras Educativas.

Por otra parte, la Comisión de Educación, Investigación y Cultura del Parlament ha aprobado una Proposición No de Ley impulsada por el Grupo Socialista y apoyada por MÉS per Mallorca y UP para pedir al Govern que mantenga, como hasta ahora, los accesos a los centros educativos seguros, especialmente para los niños, a través de la colaboración entre las administraciones públicas y las entidades de voluntariado.

El impulsor de la iniciativa, el diputado socialista Enric Casanova, ha enmarcado esta propuesta en el momento en el que se registró, en septiembre, cuando los centros educativos se encontraban en un proceso de organización de los accesos, horarios y circuitos de circulación por la pandemia.

Casanova ha expuesto que con la nueva organización de los centros, muchos tuvieron que habilitar nuevos accesos, hecho que multiplicó la necesidad de ordenar estas situaciones para evitar aglomeraciones y contribuir a la fluidez circulatoria.

El diputado ha elogiado la tarea de las policías locales para evitar aglomeraciones, atascos y accidentes, pero ha puesto de relieve que algunas veces se hace necesaria la colaboración de más personal, dado que varios centros educativos pueden coincidir en las entradas y salidas y los efectivos policiales no disponen de efectivos suficientes.

La iniciativa, en concreto, insta al Govern a facilitar, con la colaboración de los consells insulares y los ayuntamientos, la implementación de medidas que garanticen unos accesos seguros a las escuelas, a colaborar con las entidades de voluntariado para desarrollar protocolos de seguridad y fluidez circulatoria y a dotarlas con los recursos necesarios porque así lo puedan hacer.

Por otra parte, la Comisión ha aprobado una PNL de El PI para que la Conselleria de Educación y Formación Profesional y el Servicio de Inspección Educativa revise y solucione las carencias de los centros educativos en materia de atención a la diversidad.

La proposición insta también a Educación a dotar adecuada y suficientemente a los centros educativos para que puedan cumplir con las medidas de seguridad y sanitarias.