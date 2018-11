March espera que el proceso de baremación de interinos se pueda hacer "de la forma más racional y justa para todos"

Publicado 27/11/2018 10:01:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidad, Martí March, ha esperado que "el proceso de baremación de interinos se pueda hacer de la forma más racional posible y para dar respuesta a las necesidades de todos los docentes".

"No hay una baremación aprobada definitivamente porque no ha salido nada en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y en la última mesa sectorial salió una propuesta que no considero que es la adecuada y se ha abierto un periodo de negociación", ha explicado en el pleno de este martes.

March ha hecho estas declaraciones en respuesta a la pregunta de la diputada de El PI Maria Antònia Sureda sobre que los cursos sindicales tengan más peso que la formación académica para ordenar las listas de interinos del próximo curso.

Asimismo, ha recordado que "cualquier cambio que se pueda hacer en esta baremación puede suponer una modificación en las listas, por lo que, según ha explicado, es necesario "hacer las cosas de manera seria".

En esta línea, ha explicado que la experiencia tendrá una valoración ilimitada en función de los años que se trabaja y se separará la puntuación de experiencia de la de formación académica.

A continuación, la diputada 'popular' Núria Riera ha preguntado al conseller sobre la importancia que da la Conselleria a la formación académica, a lo que March ha respondido que el Govern está "dando respuesta a una irresponsabilidad del gobierno del PP".

Además, March ha acusado a Riera de "no importarle nada la realidad" y de pertenecer a un partido que "incrementó el número de interinos al no hacer oposiciones". "Nosotros estamos dando una respuesta y buscando estabilidad y negociación", ha concluido.