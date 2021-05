March niega que la designación de la jefa de Inspección Educativa se haya hecho de forma irregular

PALMA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Formación Profesional del Govern, Martí March, ha negado este martes en el Parlament que la designación de la jefa de Inspección Educativa, Camila Tudurí, se haya hecho de forma irregular.

Así ha respondido el conseller en el pleno del Parlament a la diputada del PP Núria Riera, quien ha insinuado que el Govern ha rebajado los requisitos necesarios para este puesto para poder contratar a Tudurí. "¿Esta es la ética y la transparencia del Govern en educación?", ha preguntado.

Por su parte, March ha defendido que el Ejecutivo autonómico ha seguido "perfectamente" una modificación del decreto "de forma adecuada y totalmente transparente". En este sentido, ha recordado que Educación se reunió con asociaciones y se informó a la comunidad educativa de este cambio.

"Cuando he nombrado a una persona de estas características ni he mirado su ideología política, ni nada. He mirado su categoría profesional, su rigor y su experiencia", ha asegurado el conseller, a la vez que ha destacado que en el Govern se ha "cumplido con la legalidad".

"Yo le puedo asegurar que no colocamos a nadie. Es una gran profesional y determinadas personas intentan llevar a cabo una acción rechazable", ha apuntado March, quien ha recordado la "manipulación e injerencia" del PP en esta cuestión cuando estaba en el Govern.

La diputada Riera ha cuestionado "por qué un director de primaria necesita cinco años de experiencia para ser director y en este cargo solo tres". Asimismo, ha preguntado por qué no se ha informado a los sindicatos de este cambio y "no ha publicado ni la tramitación del decreto ni la convocatoria de la plaza".