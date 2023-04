Marcos Serra (PP) presenta su candidatura a la alcaldía de Sant Antoni y anuncia que priorizará inversiones estratégicas

PALMA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la alcaldía de Sant Antoni de Portmany, Marcos Serra, ha presentado este sábado la lista que encabezará en las próximas elecciones municipales y ha adelantado que priorizará, si gobierna, inversiones estratégicas y obras públicas.

El acto de presentación de la candidatura, que se ha celebrado en la terraza del restaurante Es Nàutic, ha contado con la presencia del del candidato al Consell de Ibiza y actual presidente insular, Vicent Marí, el presidente del PP insular, José Vicente Marí Bosó, y el presidente de la junta local de Sant Antoni, Pepe Sala.

Serra ha destacado que han sido cuatro años de "mucho trabajo, ilusión y grandes logros" en los que Sant Antoni ha iniciado un cambio real en materias importantes como el ahorro del agua, que con un índice del 88 por ciento se sitúa en uno de los municipios con mejor rendimiento hidráulico de Baleares; en urbanismo, con la agilización en la concesión de licencias pasando de un plazo de dos años a cuatro meses; en la bajada de impuestos, destacando la rebaja del IBI en un 10,25 por ciento; y en la reforma integral del West End, con inversión en obra pública y ayudas para la reconversión de negocios.

También ha destacado los avances en transparencia, situando a Sant Antoni en el cuarto municipio más transparente de Baleares, o en promoción turística con campañas a nivel nacional e internacional para dar a conocer los atractivos del municipio.

"Sant Antoni es un proyecto a largo plazo y debe seguir creciendo. En cuatro años hemos dado un impulso importante a nuestro municipio y empieza a verse un cambio que necesita cuatro años más para seguir avanzando y seguir cumpliendo con todas las metas que nos hemos propuesto", ha indicado Serra.

Por su parte, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha destacado que el Consell seguirá trabajando "codo con codo" con el Ayuntamiento "para convertir las promesas en verdades y los deseos en realidades".

Marí ha recordado que hay importantes proyectos para el municipio como el "tan necesario y reclamado" carril bici de Can Coix o la habilitación de un nuevo acceso a Ses Païsses desde la rotonda des Puig, así como el impulso de otros proyectos como la adquisición de un nuevo espacio en el centro del pueblo de Sant Antoni, que ampliará y mejorará la oferta cultural del municipio, o propuestas como el embellecimiento de Santa Agnès de Corona.

El presidente insular del PP, José Vicente Marí Bosó, ha cerrado el acto destacando la importancia de "no dividir el voto" para no estar "condicionado por proyectos personales que no responden al propio interés del pueblo sino al propio interés".

Por su parte, Pepe Sala, que ha iniciado el acto, ha recordado que ha sido "una legislatura complicada con una pandemia, sin mayoría y algunos socios desleales que han impedido cumplir algunos de los acuerdos pactados y una oposición que se ha limitado a oponerse sin justificar los motivos".