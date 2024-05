Marí Bosó arremete contra el Govern de Armengol: "Hemos asistido a un intento más de seguir tapando la verdad"

PALMA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Congreso por Baleares, José Vicente Marí Bosó, ha arremetido contra el anterior Govern balear, considerando que este lunes se ha asistido "a un intento más de seguir tapando la verdad del pufo de cuatro millones de euros en la compra de mascarillas a la trama corrupta".

Así se ha expresado el 'popular' tras las comparecencias ofrecidas en la Cámara Baja por el exdirector general del IbSalut Manuel Palomino, el portavoz del anterior Govern Iago Negueruela, y la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, en el marco de la comisión que investiga los contratos de emergencia para la compra de material sanitario en pandemia.

"Hemos asistido a un intento más de Palomino, Negueruela y Armengol de seguir tapando la verdad del pufo de cuatro millones de euros en la compra de mascarillas a la trama corrupta socialista", ha dicho el diputado del PP.

También ha remarcado que el exdirector general del IbSalut sí ha reconocido que contactó con Koldo García y ha lamentado que Armengol diga que habló con él pero no recuerde "de qué habló".

"Se nos sigue ocultando quién del Ministerio de Fomento puso en contacto al señor Koldo con el señor Palomino y el Servicio de Salud. A partir de aquí, lo que se ha demostrado es que todo el procedimiento seguido por el Govern balear fue tendente a proteger la trama", ha criticado Marí Bosó.

En esta línea, ha rememorado que el 28 de abril el Govern de Armengol "ya sabía que las mascarillas eran fake y aún así el 5 de mayo las pagaron".

Además, ha agregado, el 8 de mayo dijeron al Consell de Govern que eran mascarillas FFP2 "y sin embargo ya sabían el 28 de abril que no cumplían con las especificaciones".

A esto, se suma que "el 8 de junio obtienen el certificado de que las mascarillas son fake y lo escondieron a la Dirección de Fondos Europeos, a la Intervención General de la Comunidad e incluso a la UCO cuando se personó en el IbSalut".

"Ha quedado claro que el contrato no fue válido porque contrataron de emergencia unas mascarillas que no precisaban emergencia; porque ellos mismos dicen que eran para uso civil, no para uso sanitario", ha reiterado el diputado 'popular', censurando también que los comparecientes de este lunes han jugado "a dónde está la bolita".

En este contexto, Marí Bosó ha interpretado que Armengol debe seguir dando explicaciones porque "ha vuelto a ocultar quién del Ministerio de Fomento habló con ella".

"Dice que habló con Koldo, pero no recuerda qué habló exactamente. Unos ratos dice que no habló para nada del contrato de mascarillas y otros ratos dice que no lo recuerda en concreto. Creemos que las responsabilidades políticas están claramente determinadas", ha finalizado el diputado 'popular', insistiendo en que el Govern de Armengol "lo que hizo en todo momento fue proteger la trama de tal manera que casi se hace indistinguible con la trama".