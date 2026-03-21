Marí Bosó lidera una candidatura única para continuar presidiendo el PP d'Eivissa

Archivo - El diputado del PP, José Vicente Marí Bosó - CONGRESO - Archivo

EIVISSA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Organizador del V Congreso del Partido Popular de Eivissa ha confirmado la candidatura única de José Vicente Marí Bosó a la presidencia de la formación en la Isla.

Tras el cierre del plazo el pasado miércoles, el candidato ha presentado un total de 518 avales, según ha informado el PP en un comunicado.

Marí ha anunciado que da el paso con el respaldo de sus compañeros de partido y con la confianza puesta en el próximo Congreso Insular, que se celebrará el 18 de abril.

"He presentado mi candidatura a la presidencia del Partido Popular de Eivissa con el apoyo de muchos compañeros, fruto del trabajo realizado durante estos años, y con la esperanza de contar con su respaldo en el próximo congreso", ha señalado.

El candidato ha destacado un balance positivo de la gestión desarrollada en los últimos años. "Hemos trabajado para mejorar la vida de los ciudadanos con políticas útiles, manteniendo el crecimiento y el bienestar, y empezando a corregir desequilibrios existentes", ha afirmado.

En este sentido, ha puesto en valor la acción de gobierno en los cinco municipios de la Isla, en el Consell de Eivissa y en el Govern, destacando "medidas orientadas a corregir disfunciones del modelo actual y a impulsar políticas de contención".

Marí ha insistido en la importancia de seguir avanzando en esta línea y ha apelado a la confianza de los ibicencos para afrontar los próximos retos, entre los que destaca la revalidación del gobierno del Consell por tercera legislatura consecutiva, con el objetivo de consolidar y ampliar los efectos de las políticas impulsadas.

El V Congreso del Partido Popular de Eivissa se celebrará bajo el lema "Sa força d'Eivissa" que, según ha explicado el candidato, representa "el empuje y la capacidad de los ibicencos para progresar".

Durante el congreso se debatirán dos ponencias, una política y otra social. "Queremos que el Partido Popular siga siendo 'Sa força d'Eivissa', representando a los ibicencos tanto en los buenos como en los momentos más difíciles, y que influya decisivamente en las políticas del Govern Balear y del Gobierno de España", ha concluido.