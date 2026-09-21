Marí celebra la respuesta ciudadana en la manifestación contra la ampliación del aeropuerto

EIVISSA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha valorado de manera positiva la respuesta ciudadana en la manifestación contra la ampliación del aeropuerto y ha confiado en que esta movilización contribuya a transmitir a Aena la postura de Eivissa ante cualquier proyecto que pueda suponer un incremento de la capacidad del aeródromo.

El Consell d'Eivissa ha recibido este lunes a los convocantes de la manifestación celebrada contra la ampliación del aeropuerto en la que participaron unas 5.000 personas, según Delegación del Gobierno.

En declaraciones a los medios, Marí ha insistido en que "el mensaje es muy claro: Eivissa no quiere una ampliación del aeropuerto que suponga incrementar la presión sobre la isla", aunque ha defendido las inversiones para modernizar la terminal y mejorar la seguridad y los servicios.

En la reunión, Marí ha recordado la postura defendida por el Consell desde que se conoció el plan de Aena y ha destacado algunas iniciativas impulsadas en el ámbito insular y en el Parlament.

Marí ha insistido en la importancia de que Aena sea "clara y transparente", señalando que la movilización ciudadano refuerza la reivindicación institucional.

"Las administraciones pueden llegar hasta donde llegan y tenemos las herramientas que tenemos, pero la presión social también es necesaria y puede tener mucha fuerza. Debemos parar los pies a Aena si lo que pretende es ir más allá e incrementar la capacidad de llegada de personas a nuestra isla", ha señalado.

El presidente ha garantizado a los asistentes que no quieren una ampliación y desde el Consell harán "toda la fuerza necesaria, recogiendo también este clamor social para reivindicarlo y defenderlo".

Durante la reunión, Marí ha recordado que un eventual aumento de la capacidad del aeropuerto "chocaría frontalmente" con las políticas que las instituciones han ido adoptando durante los últimos años para contener la presión turística y humana en la isla.

En este sentido, Marí ha puesto como ejemplo la limitación de vehículos, la lucha contra el intrusismo y la oferta turística ilegal, entre otras acciones.

"No tendría ningún sentido que mientras desde Eivissa tomamos decisiones difíciles para limitar, ordenar y gestionar mejor los flujos, otros organismos planifiquen infraestructuras pensadas para seguir creciendo", ha afirmado el presidente.

Marí ha defendido la importancia de avanzar en la cogestión aeroportuaria para que las instituciones de Baleares tengan voz en las decisiones que afectan a instalaciones como el aeropuerto.

"Aena debe ser clara y transparente y debe contar con las administraciones y vecinos de Eivissa para desarrollar sus proyectos. Nos tiene que escuchar", ha concluido.

Por su parte, las entidades convocantes han reclamado mantener una posición en común en Eivissa para reforzar su rechazo a cualquier incremento de la capacidad del aeropuerto, exigiendo que las inversiones previstas se dirijan a solucionar las deficiencias actuales de las instalaciones.