Marí niega irregularidades en la contratación del vídeo 'La vida islados' y dice que el proceso "es un montaje" del PSOE

IBIZA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha negado coacciones contra la interventora de la institución insular y las presuntas irregularidades en la contratación del vídeo 'La vida islados', afirmando que el proceso "es un montaje del Partido Socialista".

"No haré más declaraciones al respecto. No quiero formar parte de todo este proceso que algunos han montado y, por tanto, he dicho lo que debía decir y donde tenía que hacerlo", ha explicado.

Tras declarar en los juzgados de Ibiza por el caso 'La vida islados', Marí ha manifestado ante los medios que "por fin" ha podido comparecer ante el juez "y aportar la versión de los hechos", que no había tenido ocasión de hacer ni ante la Oficina Anticorrupción ni ante Fiscalía. "Por tanto, estoy muy contento de haber podido declarar y de aportar cordura y la realidad de este caso", ha continuado.

Según Marí, desde el primer momento había dicho que contestaría a las preguntas del juez y la fiscal, así como de su abogada, y, aunque entiende que cada parte tiene su papel, él se ha limitado a aportar los hechos y a contestar a quien debía hacerlo.

El presidente insular ha confiado en que, tras la declaración, se retiren los cargos que existen contra él, aunque "el procedimiento tiene sus tiempos". "La Justicia decidirá cuando tenga que decidir", ha reiterado.

También ha señalado que sigue pensando lo que ya creía antes de acudir al juzgado y, desde ahora, todavía se reafirma más en ello. "Todo forma parte de una estrategia de algunos para desprestigiarme e ir contra mí", ha criticado.

DEFENSA DE LA INTERVENTORA

El abogado de la interventora ha lamentado que Marí sólo ha contestado a las preguntas del juez y del fiscal, no a las de las acusaciones populares, por lo que se ha quedado "con ganas" de poderle preguntar algunos aspectos.

Sin embargo, su defendida ha respondido a todas las preguntas porque "ha venido a confirmar lo que ya se dijo el otro día, que es que viene sufriendo un delito de acoso y coacción".

El letrado David Salvá también ha indicado que la interventora ha confirmado la supuesta ilegalidad de la campaña promocional. En este punto, ha esperado que, a través de diferentes pruebas y documentales, se pueda demostrar su versión.

Asimismo, ha explicado que aportarán la declaración de los médicos y del forense y, posiblemente, del órgano de contratación de la campaña 'La vida islados'. Tampoco ha descartado solicitar nuevas medidas contra el presidente.

Según el abogado, Marí ha negado que una persona vinculada a la productora que realizó el vídeo fuera pareja de una concejala del equipo de gobierno de Santa Eulària cuando Marí era alcalde de la localidad.