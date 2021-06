Marí (PP) asegura en el Senado que el Gobierno aprovecha la ley antifraude para "más infierno fiscal"

PALMA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El senador autonómico José Vicente Marí Bosó ha intervenido este jueves en la Comisión de Hacienda del Senado para defender la enmienda del PP de supresión a la ley de medidas antifraude y ha asegurado que el Gobierno aprovecha la norma "para más infierno fiscal".

En una nota de prensa, el 'popular' ha subrayado que una cosa "es luchar contra el fraude fiscal y otra vestir de fraude cosas que no son para engañar a los ciudadanos y asestarles un nuevo hachazo fiscal".

"Suben los impuestos de transmisiones patrimoniales, donaciones, sucesiones y patrimonio por la puerta de atrás; suben el Impuesto de Matriculación, que afecta especialmente a rentas medias y bajas; le meten el hachazo fiscal a las herencias en vida o pactos sucesorios para hacer españoles de primera y de segunda", ha considerado.

Marí ha indicado que por este motivo el PP presenta 41 enmiendas, porque "no es el momento de subir impuestos y porque lastra la recuperación y generará más sufrimiento a las rentas bajas y medias, asfixiadas en medio de la incertidumbre que este Gobierno se empeña en acrecentar".

Desde el PP, según Marí, afirman que "hay que luchar contra el fraude fiscal, pero de verdad y de manera efectiva". "Por eso tres de nuestras enmiendas se dirigen a aflorar las ganancias patrimoniales no declaradas y que bienes y derechos no declarados tengan presunción de obtención de renta, su necesaria integración en la base imponible del IRPF y la consecuente sanción", ha indicado.

Marí Bosó ha hecho especial referencia a "la vergüenza del hachazo fiscal a los pactos sucesorios, suavizada ante la unanimidad de la crítica pero que sigue siendo cargarse el Derecho Civil propio de diversas CCAA, entre ellas la de Baleares".

Así, ha considerado que Sánchez asesta este hachazo fiscal a los pactos sucesorios y a las herencias "y se da la paradoja de que mientras perdona a condenados por sedición, condena a los ciudadanos de Baleares, Galicia o Cataluña a ser ciudadanos de segunda".

El senador ha añadido, en su discurso, que los que hayan hecho pactos sucesorios cinco años antes de la entrada en vigor de esta ley, "ya se pueden atar los machos porque las ventas posteriores se las van a hacer pagar".

"No nos vengan con más milongas sobre federalismo, federalismo asimétrico o nación de naciones. Hoy demuestran su verdadera cara jacobina, incapaz de respetar lo más básico, que es la autonomía financiera de las CCAA y sus particularidades de Derecho Civil, al que asestan un golpe muy duro", ha dicho, para después concluir: "No sé si se recuperarán de tanta vergüenza, pero lo que es seguro es que los ciudadanos de Baleares, Galicia y Cataluña no se lo perdonarán".