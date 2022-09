Marí reitera su voluntad de "poder declarar ante la Justicia" y aclarar lo sucedido en relación a un vídeo promocional

Tras conocer que Anticorrupción se ha querellado contra él

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha reiterado este martes su voluntad de "poder declarar ante la Justicia", asegurando estar "totalmente a su disposición" para aclarar lo sucedido en relación a un vídeo promocional turístico.

Ante la querella de la Fiscalía Anticorrupción, Marí ha afirmado que ahora tendrá la ocasión de ofrecer su versión de los hechos y aportar toda la documentación necesaria para aclarar esta situación.

"A pesar de haberme ofrecido a dar explicaciones ante la Oficina Anticorrupción y ante Fiscalía, nunca he podido hacerlo. No se me ha permitido, creando una situación de absoluta indefensión", ha insistido.

Marí ha explicado que la denuncia fue impulsada por el PSOE y basada en un "relato político totalmente sesgado y lleno de mentiras, hecho ante una Oficina Anticorrupción controlada por el propio Partido Socialista".

El presidente ha explicado además que siente "absoluta tranquilidad" y sabe que, cuando pueda explicarse frente a un juez, la denuncia será archivada.

"Nunca he escondido nada y no tengo nada que esconder. Aquí solo hay un interés político por parte del PSOE de colocar a las instituciones a su servicio y utilizar las mentiras para hacer política y desgastar así a este equipo de gobierno", ha concluido.

Según ha publicado este martes Diario de Ibiza, la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado acciones contra Marí al apreciar indicios de un supuesto delito de prevaricación por la campaña turística 'La vida islados'.